49-летняя Ким возглавила список самых богатых россяинок с 7 миллиардами USD 0 537

Бизнес
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Теперь она больше не Бакальчук.

Теперь она больше не Бакальчук.

Девушка из чечено-ингушского поселка Газопровод поднялась на германском посылторге.

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким в четвертый раз возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии издания Forbes.

Эксперты журнала оценили размер состояния руководительницы объединенной компании Wildberries и Russ в 7,1 миллиарда долларов. «Серебро» рейтинга с показателемтри миллиарда долларов досталось Татьяне Литвиненко, которая в мае 2022 года получила от мужа Владимира Литвиненко 20,6% акций «Фосагро».

«Бронзу» получила президент компании Inteco Management Елена Батурина с капиталом $1,3 миллиарда. Четвертую строчку списка с капиталом в 1,2 миллиарда долларов заняла вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила Коган. На пятом месте оказалась новичок рейтинга - председатель стратегического совета «Лэтуаль» Татьяна Володина с состоянием $1,15 миллиарда.

В первую десятку также вошли Наталья Луценко, контролирующая 50% в группе «Содружество», и дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» Екатерина Федун (состояние каждой оценивается в 1,15 миллиарда долларов), дочь основателя «Новатэка» Виктория Михельсон ($1,1 миллиарда), жена совладельца группы ТАИФ Лидия Сультеева ($1,05 миллиарда) и супруга основателя группы «Фосагро» Евгения Гурьева (900 миллионов долларов).

Как отмечает Forbes, за год число женщин-миллиардеров в рейтинге выросло до нового рекордного значения - девяти. Аналитики издания подсчитали, что совокупное состояние богатейших россиянок из топ-10 списка превышает 19 миллиардов долларов.

Помимо Володиной, в рейтинге также появились три новичка: Светлана Рыбальченко - сестра одного из основателей холдинговой компании «Сибирский деловой союз» Михаила Фадяева (11-е место, капитал 900 миллионов долларов), дочь председателя правления и акционера ПАО «Банк Санкт-Петербург» Оксана Савельева (15-е место, капитал $750 миллионов) и глава группы «Агроком холдинг» Кирияки Саввиди (19-е место, размер состояния - 500 миллионов долларов).

Лидер списка - Татьяна Ким родилась 16 октября 1975 года в городе Грозный, в семье советских корейцев: учителя начальных классов и инженера. Окончила школу в посёлке Газопровод, затем в 1997 году — факультет иностранных языков Коломенского педагогического института, работала в школе и занималась репетиторством, преподавала английский язык. Собиралась получить профессию дизайнера, но планы нарушил кризис 1998 года. В начале 2000-х Ким познакомилась с будущим мужем Владиславом Бакальчуком: радиофизиком по образованию и предпринимателем, основателем интернет-провайдера Utech. После рождения ребёнка в 2004 году Бакальчук привлекла идея собственного дела, и выбор пал на интернет-торговлю одеждой и обувью. Дизайн-студия, входящая в структуру компании мужа, разработала сайт, а товары Бакальчук заказывала в популярных каталогах Otto и Quelle и продавала с комиссией.

Видео