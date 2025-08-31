Чем богаты... Латвия присоединилась к альянсу стран, богатых лесом

Министр сельского хозяйства Армандс Краузе (ZZS) во время рабочего визита в Словению подписал руководящие принципы стратегического альянса лесных стран «For Forest Group+», присоединившись к альянсу, сообщили в Министерстве сельского хозяйства (ZM).

Краузе подчеркивает, что цель стран-членов альянса – думать о лесах и заботиться об их устойчивом управлении в интересах общественного блага. Общественное благо включает в себя как отдых в лесу и сбор грибов, так и финансовые средства, которые лесопользователи вносят в государственный бюджет, а также охрану природы.

«For Forest Group+» — это неформальный стратегический альянс между лесными странами-членами Европейского союза (ЕС), которые сотрудничают в целях содействия устойчивому лесопользованию, выработке общей позиции в области политики ЕС и улучшению лесопользования в своих странах.

Цели альянса – защищать национальные компетенции в области лесного хозяйства, отвергая подход «одно решение для всех», балансировать климатические и экономические цели, а также улучшать мониторинг лесов и качество данных. До сих пор членами «For Forest Group+» были Австрия, Финляндия, Словения, Швеция и Франция, но на этой неделе к альянсу присоединились также Латвия и Италия.