Перед поездкой Путина к Си Цзиньпину Китай впервые получил газ с находящегося под американскими санкциями «Арктик СПГ-2»

Танкер-газовоз Arctic Mulan покинул терминал СПГ в порту Бэйхай в пятницу, на следующий день после швартовки. Судя по осадке судна, оно частично разгрузилось в китайском порту, пишет Bloomberg. Это первый случай поставки в страну сжиженного газа проекта «Арктик СПГ-2», находящегося под американскими санкциями. Событие произошло всего за несколько дней до прилета Владимира Путина с визитом в Китай.

Как пишет Bloomberg, осадка судна на момент отплытия составляла 8,7 метра, что меньше 9,8 метра при швартовке. Это указывает на то, что судно выгрузило часть груза, пишет Bloomberg. Трейдер, близкий к китайскому терминалу, подтвердил, что с судна был выгружен СПГ. Это будет первая успешная поставка в Китай продукции проекта «Арктик СПГ-2», который столкнулся с трудностями с поиском покупателей после того, как в конце 2023 года администрация Джо Байдена ввела санкции против него. Bloomberg отмечает, что обычно государственные китайские компании неохотно принимают топливо от находящихся под санкциями проектов и перевозящих их судов. В этом случае под санкциями находится и производитель, и газовоз.

Как отмечает "Агентство", согласно данным сервисов по отслеживанию судов, в начале июня судно Arctic Mulan загрузило партию СПГ с плавучего хранилища на востоке России. Здесь находилось топливо, которое было до этого доставлено с завода «Арктик СПГ-2».

Участники рынка внимательно следили за перемещениями судна, пытаясь понять, сможет ли «Арктик СПГ-2» обойти американские санкции, пишет Bloomberg. По данным сервисов отслеживания судов, по меньшей мере еще четыре других танкера с продукцией «Арктик СПГ-2» находятся на пути в Северную Азию, а еще одно судно находится рядом с заводом. Главное управление Северного морского пути сообщило 18 августа, что один из танкеров направлялся в Китай и, как ожидалось, должен прибыть в Бэйхай 4 сентября. «Арктик СПГ-2» важен для стратегии Москвы по утроению экспорта российского сжиженного газа к 2030 году.

Президент России посещает саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, а также побывает на военном параде в честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине.