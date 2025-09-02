Baltijas balss logotype
Каждый житель Латвии уже платит по 300 евро в год за обслуживание долга

Бизнес
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Каждый житель Латвии уже платит по 300 евро в год за обслуживание долга
ФОТО: LETA

Латвии нужно продолжать искать экономию в текущих бюджетных расходах, заявил во вторник в интервью передаче TV3 «900 секунд» президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, пишет ЛЕТА.

Он отметил, что на следующий год в бюджете удалось найти около 170 миллионов евро за счёт сокращения расходов, однако эту работу необходимо продолжать и в рамках существующих ресурсов находить ещё очень значительные сбережения для покрытия текущих нужд, чтобы не увеличивать долг, обслуживание которого стоит денег.

Казакс добавил, что в этом году Латвия заплатит более 500 миллионов евро процентов за обслуживание долга, что составляет почти 300 евро в год на одного жителя, а в 2028–2029 годах эта сумма приблизится к 800 миллионам евро.

«Прежде чем обращаться к дефициту, давайте пересмотрим все расходы государственного бюджета, ища возможности для повышения эффективности — они есть», — сказал президент Банка Латвии.

Он подчеркнул, что расходы государственного бюджета в последние годы росли очень быстро, в том числе быстрее, чем экономика в целом.

«Если деньги не будут найдены в уже существующих расходах за счёт повышения эффективности их использования, их придётся искать либо в дефиците, либо в повышении налогов», — подчеркнул Казакс.

По его словам, в латвийском бюджете за последние 20 лет практически всегда был дефицит, однако он не привёл к значительно более быстрому экономическому росту. «Дефицит — это краткосрочное решение. Поэтому, на мой взгляд, гораздо лучше всегда смотреть на более эффективное использование имеющихся ресурсов», — сказал Казакс.

Как уже сообщала ЛЕТА, в результате сокращения расходов на 2026 год было найдено дополнительно 171,065 миллиона евро, которые в первую очередь будут направлены на улучшение фискального пространства. В целом за три года — с 2026 по 2028 год — расходы государственного сектора сокращены на 479 миллионов евро.

#бюджет #госуправление
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    4-го сентября

    МВД И bb.lv-ЭТО МЫ ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЕМ.... ЭТОТ ШАБАШ, СКОРО ЗАКОНЧИТСЯ.... НИ ОДНОГО АУДИТА. ХОТЯ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕГ НЕВООРУЖЁННЫМ ГЛАЗОМ ВИДНО.... ИДИОТ И ТО УВИДЕТ...... ПОЗОР МВД, ПОЗОР ВСЕХ ОРГАНОВ-ПОНЯТНО ПРОДАЖНЫХ...

    36
    2
  • A
    Aleks
    2-го сентября

    Т. е.это псевдогосударство постоянно тусуется в моем кошельке,не спрашивая у меня разрешения?! А потом ещё хочет ,чтобы я любил его,паскуду,и уважал? Я люблю страну и эту,а не ту ,что представляют люди -вымогатели и воры,все представляясь латышами. Да уж скажите,наконец,кто вы есть на самом деле,проявите хоть политическую волю...Хотя какая у вас воля...у ущербных,считающих остальных низшей расой,хотя низшая раса-это власть Латвии,трусливая,подлая ,продажная и некомпетентная.Самая паскудная власть в мире,где она есть.

    120
    7

Видео