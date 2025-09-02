Каждый житель Латвии уже платит по 300 евро в год за обслуживание долга

Он отметил, что на следующий год в бюджете удалось найти около 170 миллионов евро за счёт сокращения расходов, однако эту работу необходимо продолжать и в рамках существующих ресурсов находить ещё очень значительные сбережения для покрытия текущих нужд, чтобы не увеличивать долг, обслуживание которого стоит денег.

Казакс добавил, что в этом году Латвия заплатит более 500 миллионов евро процентов за обслуживание долга, что составляет почти 300 евро в год на одного жителя, а в 2028–2029 годах эта сумма приблизится к 800 миллионам евро.

«Прежде чем обращаться к дефициту, давайте пересмотрим все расходы государственного бюджета, ища возможности для повышения эффективности — они есть», — сказал президент Банка Латвии.

Он подчеркнул, что расходы государственного бюджета в последние годы росли очень быстро, в том числе быстрее, чем экономика в целом.

«Если деньги не будут найдены в уже существующих расходах за счёт повышения эффективности их использования, их придётся искать либо в дефиците, либо в повышении налогов», — подчеркнул Казакс.

По его словам, в латвийском бюджете за последние 20 лет практически всегда был дефицит, однако он не привёл к значительно более быстрому экономическому росту. «Дефицит — это краткосрочное решение. Поэтому, на мой взгляд, гораздо лучше всегда смотреть на более эффективное использование имеющихся ресурсов», — сказал Казакс.

Как уже сообщала ЛЕТА, в результате сокращения расходов на 2026 год было найдено дополнительно 171,065 миллиона евро, которые в первую очередь будут направлены на улучшение фискального пространства. В целом за три года — с 2026 по 2028 год — расходы государственного сектора сокращены на 479 миллионов евро.