Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Внезапно: ИИ мешает американской молодежи трудоустроиться 0 453

Бизнес
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Бесперспективную работу уже шуточно называют McJob.

Бесперспективную работу уже шуточно называют McJob.

Занятость в службах поддержки клиентов и среди разработчиков ПО среди соискателей в возрасте от 22 до 25 лет упала на 16%.

Как ИИ повлиял на рынок труда? Молодым сотрудникам стало сложнее найти работу, зато опытным — наоборот. Это выводы исследования учёных из Стэнфорда.

Исследователи подошли к проблеме досконально: изучили статистику по расчёту заработных плат от крупнейшей бухгалтерской компании США — ADP inc. Для большей точности они исключили влияние COVID, массовых увольнений в IT и моды на удалёнку, а также выбрали период настоящего бума нейросетей — с конца 2022-го до середины 2025-го.

Судя по статистике, обработанной исследователями, со сложностями столкнулись начинающие работники в некоторых сферах, которые прежде называли уязвимыми. Так, занятость в службах поддержки клиентов и среди разработчиков ПО среди соискателей в возрасте от 22 до 25 лет упала на 16%. При этом в других сферах процент занятости даже вырос.

Как показала статистика, важна не столько профессия, сколько опыт. Сотрудники с большим стажем либо оказались защищены от потери работы, либо получили даже больше возможностей в рамках профессии, чем прежде. Иначе говоря, рутинную и автоматизированную работу выполнять стало проще, в то время как действительно сложные задачи до сих пор требуют участия человека. Также стэнфордское исследование показало, что ИИ пока что влияет только на рабочие места, но не на саму зарплату.

Учёные считают, что государство могло бы с помощью налогов поощрять компании сочетать труд человека и компьютера, а не заменять людей на ИИ. Чтобы развивать это направление дальше, они предлагают разрабатывать совместные тесты для человека и машины.

Читайте нас также:
#сша
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Когда президент говорит - значит, так оно и есть. Иконка видео
Трамп своим наездом на тайленол вызвал сотрясение биг-фармы 364
Большегрузы спешат в Старый Свет с товаром из Поднебесной. Иконка видео
Китай запустил Ледовый Шелковый путь по Арктике 418
Бернара явно задушила жаба. Иконка видео
Владелец 133,5 миллиардов евро отказывается отдать Франции 2 процента 625
Офисному планктону хороших новостей не светит. Иконка видео
Госдума РФ пообещала 4 рабочих дня с сохранением зарплаты, но тут же врезала заднего 251

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 24
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 26
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 31
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 53
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 66
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 58
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 24
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 26
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 31

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео