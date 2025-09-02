Занятость в службах поддержки клиентов и среди разработчиков ПО среди соискателей в возрасте от 22 до 25 лет упала на 16%.

Как ИИ повлиял на рынок труда? Молодым сотрудникам стало сложнее найти работу, зато опытным — наоборот. Это выводы исследования учёных из Стэнфорда.

Исследователи подошли к проблеме досконально: изучили статистику по расчёту заработных плат от крупнейшей бухгалтерской компании США — ADP inc. Для большей точности они исключили влияние COVID, массовых увольнений в IT и моды на удалёнку, а также выбрали период настоящего бума нейросетей — с конца 2022-го до середины 2025-го.

Судя по статистике, обработанной исследователями, со сложностями столкнулись начинающие работники в некоторых сферах, которые прежде называли уязвимыми. Так, занятость в службах поддержки клиентов и среди разработчиков ПО среди соискателей в возрасте от 22 до 25 лет упала на 16%. При этом в других сферах процент занятости даже вырос.

Как показала статистика, важна не столько профессия, сколько опыт. Сотрудники с большим стажем либо оказались защищены от потери работы, либо получили даже больше возможностей в рамках профессии, чем прежде. Иначе говоря, рутинную и автоматизированную работу выполнять стало проще, в то время как действительно сложные задачи до сих пор требуют участия человека. Также стэнфордское исследование показало, что ИИ пока что влияет только на рабочие места, но не на саму зарплату.

Учёные считают, что государство могло бы с помощью налогов поощрять компании сочетать труд человека и компьютера, а не заменять людей на ИИ. Чтобы развивать это направление дальше, они предлагают разрабатывать совместные тесты для человека и машины.