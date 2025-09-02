Восстановление экономики откладывается: эксперты полагают, что в этом году из стагнации Латвии не выбраться

Один из крупнейших латвийских банков снизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии на этот год с прогнозируемых в мае 1,5% до 0,9%. Прогноз роста экономики наследующий год снижен с 2,5% до 2,3%. Почему все так плохо?

Прогнозы пересмотрены с уменьшением

Одновременно банк повысил прогноз средней годовой инфляции в Латвии на этот год с прогнозируемых в мае 3,1% до 3,7%, а прогноз средней годовой инфляции на 2026 год увеличен с 2,7% до 2,8%.

У соседей дела идут тоже неважно. Прогноз роста ВВП Литвы на этот год снижен с 2,8% до 2,6%, а на 2026 год прогноз роста экономики увеличен с 2,3% до 3,2%.

В свою очередь прогноз роста ВВП Эстонии на этот год снижен с 1,2% до 0,6%, а на 2026 год прогноз роста экономики сохранен на уровне 2%.

Частный сектор тянет вниз

Как комментирует ухудшение перспектив для страны экономист Лива Зоргенфрея, тарифы и геополитическая неопределенность формируют сложный фон для латвийской экономики. Хотя уровень тарифов пока зафиксирован, неопределенность сохраняется, поскольку политика администрации президента США Дональда Трампа продолжает быть направленной на краткосрочно более выгодные сделки, а не на долгосрочное сотрудничество.

"Несмотря на неопределенность, большая часть показателей латвийской экономики в этом году даже удивительно хороши. Частный сектор в целом, включая обрабатывающую промышленность, строительство, большинство отраслей услуг и кредитование, набрал энергичный темп. Несмотря на сильный рынок труда, слабым по-прежнему остается потребление домашних хозяйств, восстановлению которого мешает неожиданно высокая инфляция," - объясняет Зоргенфрея.

В данных ВВП позитивное развитие частного сектора до сих пор не видно, что заставляет пересматривать в сторону снижения прогнозы роста Латвии.

Замучила неопределенность

Экономист указывает, что общий уровень тарифов на импорт в США сейчас немного ниже 18%, против 2,3% годом ранее. Большая часть экспорта товаров из Европейского Союза (ЕС) в США в настоящее время облагается тарифом в 15%. Для ряда стран, включая Швейцарию, Индию, Китай тарифы даже выше. По прогнозам, эти тарифы сохранятся на нынешнем уровне и в дальнейшем. Дополнительно будут введены тарифы для отдельных секторов, например, фармацевтики и деревообработки.

К сожалению, после лета, насыщенного торговыми дискуссиями, неопределенность существенно не уменьшилась. Опыт показывает, что действия президента Трампа могут быть стремительными и непредсказуемыми. Если на стороне США появятся новые соображения или политические цели, нельзя исключить, что уровень тарифов еще вырастет. Тарифы США и радикально отличающийся подход к торговой политике будут означать более медленное развитие глобальной торговли. Это будет тормозить как экспорт и возможности роста Латвии, так и ее стран-партнеров.

Не все так плохо

"Хорошая новость — экспорт является лишь частью экономики. Негативное влияние торговых барьеров смягчит рост внутреннего спроса. В еврозоне, с отступлением инфляции и при высокой занятости, потребление домашних хозяйств будет продолжать восстанавливаться", — отмечает экономист, добавляя, что центральные банки, в том числе Европейский центральный банк (ЕЦБ) и шведский Riksbank, продолжат снижать процентные ставки.

Ставка по депозитам ЕЦБ на одну ночь, за которой следует EURIBOR (к которому привязано большинство ипотечных кредитов Латвии), согласно прогнозу, продолжит снижаться, пока не достигнет 1,5% в феврале следующего года. Это будет означать еще более низкие расходы на заимствования для предприятий и домашних хозяйств и дает надежду на дальнейший рост кредитования.

Кроме того, рост инвестиций в ряде европейских стран продолжат стимулировать средства Фонда восстановления. Экономики стран-партнеров также поддержит фискальная политика — правительства будут тратить больше, в том числе на оборону.

Европа подкинула денег

В Латвии инвестиции в этом году растут, и строительная продукция в первом полугодии выросла почти на 8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Этому способствуют проекты государственного сектора, связанные с фондами ЕС, Фондом восстановления и железнодорожным проектом Rail Baltica. Государственные инвестиции сыграют большую роль и в следующем году, но их вклад может снизиться в 2027 году, когда проекты Фонда восстановления будут завершены.

Другие хорошие новости: и частный сектор инвестирует больше. Реагируя на восстановление рынка жилья, активизировалось строительство жилых домов и растет количество разрешений на строительство. После нескольких лет низкого спроса стремление домашних хозяйств брать ипотечные кредиты значительно возросло. Кредитный портфель домашних хозяйств в июне вырос на 8% по сравнению с предыдущим годом — самый быстрый темп, какой наблюдался после финансового кризиса. Более низкие процентные ставки способствовали также росту кредитного портфеля предприятий почти на 11% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Народ боится тратить

Хотя домашние хозяйства приобретают недвижимость, а регистрация новых автомобилей значительно выросла, но восстановления в частном потреблении по-настоящему не видно. Расходы по банковским картам во втором квартале свидетельствуют лишь о немного большем объеме покупок, чем годом ранее. Розничная торговля стагнирует, и вниз ее тянут крайне плохие результаты в розничной торговле продуктами питания.

"Одной из причин слабого потребления, особенно в продовольственном секторе, может быть растущая инфляция. Цены на продукты питания были одним из факторов инфляции, и плохой урожай, наблюдавшийся в этом году, в ближайшие месяцы может создать дополнительное давление на цены в отдельных группах свежих продуктов", — отмечает Зоргенфрея.

Инфляция в 2025 году в среднем составит 3,7%, но в последующие годы удержится ниже отметки 3%, что будет определяться меньшим давлением со стороны цен на энергию и более крепким курсом евро. Настроения потребителей поднялись до уровня долгосрочного среднего, сбережения домашних хозяйств увеличиваются, уровень занятости почти вернулся к зафиксированному в 2019 году максимальному уровню, безработица продолжает снижаться.

Также валовые зарплаты в этом и последующие годы будут расти быстрыми темпами в 7,5%, продолжая поддерживать рост покупательной способности. Поэтому, хотя в этом году потребление все еще будет слабым, ожидается, что оно заметно быстрее вырастет в 2026 и 2027 годах.