В августе в Латвии была самая низкая средняя цена электроэнергии за последние четыре года

Средняя цена электроэнергии в Латвии в августе этого года составила 0,08 евро за киловатт-час (кВт/ч), что для августа является самой низкой среднемесячной ценой за последние четыре года, сообщили в "Enefit".

По сравнению с июлем этого года средняя цена электроэнергии в Латвии выросла почти в два раза.

Руководитель отдела изучения и аналитики рынка "Enefit" Роман Тюрин говорит, что погода в августе была характерна для конца лета, когда производство солнечной энергии по сравнению с июлем привычно снижается.

"Общая картина показывает, насколько сильно изменился рынок за последние годы благодаря увеличившимся мощностям по производству обновляемой энергии. Например, количество часов, когда цена электроэнергии составляет 0,01 евро за кВт/ч или ниже, выросло более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом, и производство электроэнергии на термоэлектростанциях снизилось до самого низкого в августе уровня за десять лет", - говорит Тюрин.

На стоимость электроэнергии в Балтийском регионе в августе повлиял импорт более дорогой энергии из Скандинавии, связанный с обслуживанием шведско-финских атомных электростанций, низким уровнем производства ветряной энергии в Скандинавии и ограничениями в системе ее передачи. Однако, несмотря на то, что по сравнению с июлем использование отечественных обновляемых энергоресурсов сократилось, в абсолютных числах оно оставалось высоким, так как установленная мощность намного больше, чем несколько лет назад.

Производство солнечной энергии в странах Балтии в августе в целом достигло 386 гигаватт-часов (ГВт\ч), что на 18% меньше, чем в июле, и на 6% меньше, чем в августе прошлого года. Однако производство солнечной энергии по-прежнему было в несколько раз больше, чем в любой период до 2024 года. Производство ветряной энергии, несмотря на то, что лето оказалось самым бедным на ветер сезоном, в августе достигло в Балтии 283 ГВт/ч, что на 10,4% больше, чем в июле, и на 19% больше, чем в августе годом ранее, отметили в компании.

Солнечные и ветропарки в последние годы все больше повышают количество дешевых часов электроэнергии и заменяют производство ископаемого топлива, однако эта тенденция менее выражена в зимние месяцы. В августе этого года в Латвии было 122 особенно дешевых часа электроэнергии, когда цена составляла 0,01 евро за кВт/ч или меньше, в Эстонии - 162, а в Литве - 125. В августе прошлого года в странах Балтии было чуть больше 50 особо дешевых часов.

Производство электроэнергии на термоэлектростанциях при этом снизилось до самого низкого за десять лет уровня августа. Общее производство ископаемого топлива в странах Балтии составило 162 ГВт/ч, что примерно на 43% меньше, чем в августе прошлого года. В августе электростанции ископаемого топлива должны были обеспечить примерно лишь 8,2% спроса стран Балтии по сравнению со средним показателем в размере 33% в период с 2015 по 2024 год.

Тюрин пояснил, что в сентябре на Балтийский рынок электроэнергии наиболее существенно повлияют прежде всего ограничения импорта и динамика обновляемого производства. Хотя доступность скандинавской ядерной энергии и системы передачи в сентябре повышается, поскольку плановое обслуживание заканчивается в период с конца августа по середину сентября, 1 сентября произошло незапланированное отключение промежуточного соединения "Estlink 1" (Финляндия-Эстония), что существенно сократит потоки импорта электроэнергии в Балтию.

Тюрин также отметил, что условия на рынке в странах Скандинавии улучшаются, однако на фоне снижения цены импорта общее падение объема импорта будет означать повышенную динамику цен. Поскольку количество произведенной из солнца энергии сезонно падает, сокращается латвийское производство гидроэнергии, а импорт из Финляндии в Эстонию существенно ограничен из-за повреждения инфраструктуры, в Балтии динамика цен, особенно в моменты максимальной нагрузки, прогнозируются более напряженной.