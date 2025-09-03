Выпуск промышленной продукции за семь месяцев вырос на 3,5%

Выпуск промышленной продукции в Латвии в январе-июле этого года по сравнению с соответствующим периодом 2024 года увеличился на 3,5% в сравнительных ценах по календарно скорректированным данным, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе обрабатывающая промышленность в январе-июле 2025 года выросла на 4,9%, в добывающей промышленности и разработке карьеров был спад на 10%, в электро- и газоснабжении было снижение на 2,5%.

В июле текущего года по сравнению с июлем 2024 года оборот в обрабатывающей промышленности в сравнительных ценах по календарно скорректированным ценам увеличился на 9,8%. В том числе в обрабатывающей промышленности был рост на 10,8%, в добывающей промышленности и разработке карьеров было снижение на 18,4%, а в электро- и газоснабжении рост на 12,5%.

В июле текущего года по сравнению с июлем прошлого года объём промышленного производства увеличился в трёх крупнейших секторах обрабатывающей промышленности: в обработке древесины и производстве изделий из дерева - на 7,3%, в производстве пищевых продуктов - на 11,6% и в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 6,6%.

Аналогичным образом, объём промышленного производства увеличился в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 34,3%, в производстве электрооборудования - на 20,9%, в производстве мебели - на 17%, в производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования - на 13,5%, а также в полиграфии и воспроизводстве зарисей - на 12,8%.

В свою очередь, объём производства снизился в производстве одежды - на 22,6%, а в ремонте и установке оборудования и приборов - на 2,7%.

В июле 2025 года по сравнению с июнем 2025 года объём промышленного производства увеличился на 1,5% в постоянных ценах с учётом сезонности. Объемы производства увеличились в обрабатывающей промышленности на 1,4%, в электро- и газоснабжении - на 45,1% за счет роста продаж газа, в то время как в добывающей промышленности наблюдалось снижение на 1,7%.

В июле текущего года по сравнению с июлем 2024 года оборот обрабатывающей промышленности, согласно календарно скорректированным данным, увеличился на 11,9% в фактических ценах. Оборот на внутреннем рынке увеличился на 9,1%, а экспорт - на 13,6%, в том числе в еврозону - на 9,2%, а за пределы еврозоны - на 17,9%.

В свою очередь, в июле текущего года по сравнению с июнем оборот обрабатывающей промышленности, согласно сезонно скорректированным данным, увеличился на 0,5%. На внутреннем рынке оборот вырос на 1,3%, в экспорте - на 0,1%, включая снижение на 6,3% в еврозоне, но рост на 6,1% за пределами еврозоны.