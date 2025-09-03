Baltijas balss logotype
Выпуск промышленной продукции за семь месяцев вырос на 3,5%

Бизнес
Дата публикации: 03.09.2025
LETA
Выпуск промышленной продукции за семь месяцев вырос на 3,5%

Выпуск промышленной продукции в Латвии в январе-июле этого года по сравнению с соответствующим периодом 2024 года увеличился на 3,5% в сравнительных ценах по календарно скорректированным данным, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе обрабатывающая промышленность в январе-июле 2025 года выросла на 4,9%, в добывающей промышленности и разработке карьеров был спад на 10%, в электро- и газоснабжении было снижение на 2,5%.

В июле текущего года по сравнению с июлем 2024 года оборот в обрабатывающей промышленности в сравнительных ценах по календарно скорректированным ценам увеличился на 9,8%. В том числе в обрабатывающей промышленности был рост на 10,8%, в добывающей промышленности и разработке карьеров было снижение на 18,4%, а в электро- и газоснабжении рост на 12,5%.

В июле текущего года по сравнению с июлем прошлого года объём промышленного производства увеличился в трёх крупнейших секторах обрабатывающей промышленности: в обработке древесины и производстве изделий из дерева - на 7,3%, в производстве пищевых продуктов - на 11,6% и в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 6,6%.

Аналогичным образом, объём промышленного производства увеличился в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 34,3%, в производстве электрооборудования - на 20,9%, в производстве мебели - на 17%, в производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования - на 13,5%, а также в полиграфии и воспроизводстве зарисей - на 12,8%.

В свою очередь, объём производства снизился в производстве одежды - на 22,6%, а в ремонте и установке оборудования и приборов - на 2,7%.

В июле 2025 года по сравнению с июнем 2025 года объём промышленного производства увеличился на 1,5% в постоянных ценах с учётом сезонности. Объемы производства увеличились в обрабатывающей промышленности на 1,4%, в электро- и газоснабжении - на 45,1% за счет роста продаж газа, в то время как в добывающей промышленности наблюдалось снижение на 1,7%.

В июле текущего года по сравнению с июлем 2024 года оборот обрабатывающей промышленности, согласно календарно скорректированным данным, увеличился на 11,9% в фактических ценах. Оборот на внутреннем рынке увеличился на 9,1%, а экспорт - на 13,6%, в том числе в еврозону - на 9,2%, а за пределы еврозоны - на 17,9%.

В свою очередь, в июле текущего года по сравнению с июнем оборот обрабатывающей промышленности, согласно сезонно скорректированным данным, увеличился на 0,5%. На внутреннем рынке оборот вырос на 1,3%, в экспорте - на 0,1%, включая снижение на 6,3% в еврозоне, но рост на 6,1% за пределами еврозоны.

#промышленность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 7
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 45
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 36
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 42
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 31
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 65
