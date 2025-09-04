Baltijas balss logotype
40% рост оборота и рекордная прибыль: строителя дорог готовят к продаже на бирже 0 523

Бизнес
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
40% рост оборота и рекордная прибыль: строителя дорог готовят к продаже на бирже
ФОТО: LETA

В следующем году на бирже планируется разместить 25% акций ГАО «Latvijas autoceļu uzturētājs» (LAU), сообщил в интервью агентству LETA министр сообщения Атис Швинка («Прогрессивные»).

При этом он подчеркнул, что оставшиеся 75% акций LAU останутся в собственности государства.

Швинка также признал, что на биржу можно было бы вывести еще одно предприятие транспортной отрасли помимо LAU и «airBaltic», поскольку компании должны быть самостоятельными и конкурентоспособными.

«Конечно, есть большая разница, выполняют ли предприятия важные для общества функции, и заключается ли их основная задача не в получении максимальной прибыли, а в обеспечении социального вклада в общество через различные делегированные полномочия. Речь не идет о таких предприятиях», — подчеркнул министр.

Он выразил мнение, что в тот момент, когда предприятие или его часть, которую можно выделить в дочернюю компанию, становится способной функционировать стабильно, самостоятельно, развиваться и быть конкурентоспособной, а также выходить на экспортные рынки, необходимо рассматривать возможность его вывода на биржу.

«Латвия — очень маленький рынок, и просто перераспределять что-то внутри него — не самое большое искусство, но если мы способны создавать предприятия, ориентированные на экспорт, тогда стоит их выводить и на рынки капитала, чтобы привлекать капитал, инвестиции и становиться, прежде всего, игроками в Балтийском регионе, а затем и в регионе Северных и Балтийских стран», — пояснил Швинка.

Конкретных проектов, кроме LAU и «airBaltic», которые могли бы быть выведены на биржу, Швинка не назвал, но отметил, что они «находятся у него на столе».

Как уже сообщалось ранее, размещение акций LAU на бирже может обеспечить доходы государственного бюджета в следующем году в размере 5,95 миллиона евро.

В прошлом году оборот LAU составил 94,779 миллиона евро, что на 40,9% больше, чем в 2023 году, а прибыль предприятия выросла в 6,3 раза — до 6,94 миллиона евро.

LAU выполняет почти 200 различных работ по ежедневному обслуживанию на государственных автодорогах. Общая протяженность обслуживаемых автодорог составляет более 20 000 километров, а также работы по ежедневному обслуживанию проводятся на более чем 900 мостах.

