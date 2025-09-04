На прошлой неделе рынок нефти продолжал консолидироваться в узком ценовом диапазоне. Сохранение прежних рыночных ожиданий удерживало фьючерсные котировки WTI и Brent вблизи $64 и $67,48 за баррель, соответственно.

Введение США штрафных пошлин на индийские товары из-за покупки энергоносителей в России повысило риск ценовой волатильности, указывает телеграм-канал "Кремлевский безбашенник".

Аналитики Platts предполагают, что возможное сокращение импорта российской нефти в условиях дефицита предложения может привести к резким колебаниям цен. Индия, поставленная перед выбором между отказом от российской нефти и потерей американского рынка, пытается найти компромисс. Reuters оценивает, что соотношение доходов (17 миллиардов долларов от торговли с США против 37 миллиардов долларов от торговли с Россией) делает наиболее оправданным подход, избегающий разрыва с торговыми партнерами.

По данным Bloomberg, морские поставки нефти из России сократились до 2,72 миллионов баррелей в сутки – минимума за последние месяцы. Это связано с вынужденными ремонтными работами портовой инфраструктуры в Усть-Луге, что привело к снижению объемов перевалки на балтийском маршруте.

"Финам" сообщает, что из-за повреждения 17% мощностей российских НПЗ часть дополнительных объемов нефти перенаправлялась в Белоруссию для производства нефтепродуктов для внутреннего рынка РФ. По данным Argus, дисконт Urals к Brent варьировался в пределах $11,38-11,54 за баррель на базисе FOB в индийских портах.

Баланс нефтяного рынка вернулся в состояние тонкого рынка с преобладанием дефицита предложения, не превышающего 0,1-0,2 миллионов баррелей в сутки. На это повлияло сокращение поставок из России, Казахстана и Венесуэлы, обусловленное разными причинами. Увеличение добычи Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейтом было сопоставимо с выпадающими объемами. The Wall Street Journal отмечает, что дефицит баланса поддерживался замедленным снижением высокого спроса в США, противоречащим сезонной динамике.

Обсуждение объемов добычи в октябре внутри ОПЕК выявило расхождения во мнениях. По информации источников, близких к трейдеру Trafigura, Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт склоняются к дальнейшему увеличению добычи, но в меньших объемах. Россия и африканские страны настаивают на паузе, чтобы дать рынку время адаптироваться к дополнительным объемам.