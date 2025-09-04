Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Совет уволил председателя правления «Rīgas siltums» Петерсонса 4 1011

Бизнес
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
Совет уволил председателя правления «Rīgas siltums» Петерсонса
ФОТО: LETA

Совет АО «Rīgas Siltums» выразил недоверие председателю правления Илвару Петерсонсу за отсутствие проактивных действий в процессе подготовки и утверждения тарифа, сообщил агентству LETA руководитель отдела стратегических коммуникаций предприятия Иво Валдовскис.

Петерсон отстранён от должности с сегодняшнего дня.

Как поясняет совет компании в социальных сетях, только после того, как вопрос был поднят в публичном пространстве, а также благодаря активному участию совета предприятия и акционеров, были внесены изменения, что позволило снизить рост тарифа.

С 5 сентября должность председателя правления предприятия займёт действующий член правления Калвис Калниньш, который, помимо текущих обязанностей, возьмёт на себя и сферы ответственности Петерсонса.

Калниньш получил профессиональную степень магистра в области предпринимательства и управления в Рижском техническом университете, а также степень магистра в области инженерных систем тепла, газа и водоснабжения.

Калниньш начал карьеру в АО «Rīgas Siltums» как инженер, позже возглавлял теплоцентрали «Даугавгрива» и «Зиепниеккалнс». С 2024 года он входит в состав правления компании, отвечая за обслуживание, ремонт и развитие сетей передачи и распределения тепловой энергии.

Как уже сообщала LETA, Министерство экономики инициирует освобождение от должности председателя совета АО «Rīgas Siltums» и его заместителя, следует из сообщения министра экономики Виктора Валайниса (СЗК) в социальных сетях.

Политик сообщил, что Минэкономики призовёт Рижскую думу созвать собрание акционеров «Rīgas Siltums», на котором предложит отстранить от должности председателя и заместителя председателя совета. Согласно данным «Firmas.lv», эти должности занимают Евгений Белезяк и Гатис Сниединьш.

Валайнис заявил, что совет «Rīgas Siltums» и его руководство «должны нести ответственность за работу предприятия», однако не уточнил, за что именно должно быть освобождено руководство совета.

Этим летом внимание и критика были направлены на планы «Rīgas Siltums» по повышению тарифов на отопление в Риге осенью. С 1 октября тариф на тепловую энергию предприятия вырастет на 11,9%, составив 83,01 евро за мегаватт-час (МВтч), согласно информации, опубликованной Минэкономики.

Тариф без корректировки с 1 октября вырастет на 4,1%, достигнув 80,96 евро за МВтч. Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) утвердила указанный тариф «Rīgas Siltums».

Изначально поданный регулятору тариф, по информации компании, с компонентом непредвиденных расходов в размере 2,05 евро за МВтч предусматривал рост на 21,5% — до 90,15 евро за МВтч. На данный момент итоговый тариф «Rīgas Siltums» с компонентом непредвиденных доходов в 3,6 евро за МВтч составляет 74,17 евро за МВтч.

Оборот группы «Rīgas Siltums» в первом полугодии финансового года (с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025 года) составил 189,28 миллиона евро, что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом прибыль группы выросла на 31,7% и составила 33,38 миллиона евро.

«Rīgas Siltums» является одним из основных поставщиков тепловой энергии в Риге. 49% капитала компании принадлежит Рижской думе, 48,99% — государству, 2% — ООО «Enerģijas risinājumi. RIX», а 0,005% акций — АО «Latvenergo».

Читайте нас также:
#отопление #госуправление
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
13
2
1
3
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    4-го сентября

    Ещё один невероятно эффективный управленец, а ведь вопят что они настолько хороши что непременно надо повышать зарплаты каждый месяц, а иначе переманит частный сектор. А по факту тупые настолько что неспособны выполнять элементарные рабочие обязанности. И никакой частные сектор на пушечный выстрел не подпустит этих дуболомов к должностям принимающим важные решения.

    11
    1
  • П
    Процион
    4-го сентября

    Ну чего набросились на Петерсонса? Сидел спокойно человек за столом, перекладывал бумажки: по чётным числам слева направо по нечётным — справа налево.Каждый месяц бегал в кассу за своим заработком в несколько тысяч. А что, прочие латыши по-другому «работают»? Все одинаково! Потому они и довели страну до полного упадка. Что делает депутат Домбрава в Сейме? Чем занимается Ланга в Рижской Думе? Какая практическая польза от Президента Ринкевичса, вместе с его президентской канцелярией, содержанием Рижской и Юрмалской резиденции, охраной, персональными шофёрами? Но это всё, так сказать, риторические вопросы, на которые никто в Латвии не даст ответа. А вот почему выгнали Петерсонс? Да просто потому, что он должен был поднять тепловой тариф на 21.5%, и чтобы это повышение прошло тихо-мирно и незаметно. А он не смог. И пришлось 21.5% понизить до 11,9%. А это ведь материальные потери, в том числе потери личные у «заинтересованных» лиц. Впрочем, 11,9% тоже цифра не маленькая. Нашим старикам, вон, при галопирующей на десятки процентов инфляции «щедрое» правительство красотки Силини установило индексацию… в 6 процентов! Совесть у наших властей, как говорился, отдыхает. Последний вопрос: а почему вообще нужно поднимать тарифы на тепло? Что такое случилось в Латвии, в Европе, в мире, что на повестку дня был внесено это требование? Какая-то заморская, заокеанская биржа взвинтила свои цены? Ну и чёрт с ней, с биржей, а мы-то здесь при чём?

    20
    1
  • lo gos
    lo gos
    4-го сентября

    Вот это прибыль. Вот это столько, насколько они смогли на...ать население-33,38 миллиона евро

    14
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    4-го сентября

    Ой, да и насрать! Лучше бы о параде в Китае рассказали, вес мир смотрел, весь Ютуб завален, а у нас молчёк, своя демократия, так сказать.

    20
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро 7 1585
Когда президент говорит - значит, так оно и есть. Иконка видео
Трамп своим наездом на тайленол вызвал сотрясение биг-фармы 381
Большегрузы спешат в Старый Свет с товаром из Поднебесной. Иконка видео
Китай запустил Ледовый Шелковый путь по Арктике 443
Бернара явно задушила жаба. Иконка видео
Владелец 133,5 миллиардов евро отказывается отдать Франции 2 процента 699

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 7
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 45
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 36
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 42
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 31
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 65
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 7
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 45
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 36

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео