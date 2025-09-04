Совет уволил председателя правления «Rīgas siltums» Петерсонса

Совет АО «Rīgas Siltums» выразил недоверие председателю правления Илвару Петерсонсу за отсутствие проактивных действий в процессе подготовки и утверждения тарифа, сообщил агентству LETA руководитель отдела стратегических коммуникаций предприятия Иво Валдовскис.

Петерсон отстранён от должности с сегодняшнего дня.

Как поясняет совет компании в социальных сетях, только после того, как вопрос был поднят в публичном пространстве, а также благодаря активному участию совета предприятия и акционеров, были внесены изменения, что позволило снизить рост тарифа.

С 5 сентября должность председателя правления предприятия займёт действующий член правления Калвис Калниньш, который, помимо текущих обязанностей, возьмёт на себя и сферы ответственности Петерсонса.

Калниньш получил профессиональную степень магистра в области предпринимательства и управления в Рижском техническом университете, а также степень магистра в области инженерных систем тепла, газа и водоснабжения.

Калниньш начал карьеру в АО «Rīgas Siltums» как инженер, позже возглавлял теплоцентрали «Даугавгрива» и «Зиепниеккалнс». С 2024 года он входит в состав правления компании, отвечая за обслуживание, ремонт и развитие сетей передачи и распределения тепловой энергии.

Как уже сообщала LETA, Министерство экономики инициирует освобождение от должности председателя совета АО «Rīgas Siltums» и его заместителя, следует из сообщения министра экономики Виктора Валайниса (СЗК) в социальных сетях.

Политик сообщил, что Минэкономики призовёт Рижскую думу созвать собрание акционеров «Rīgas Siltums», на котором предложит отстранить от должности председателя и заместителя председателя совета. Согласно данным «Firmas.lv», эти должности занимают Евгений Белезяк и Гатис Сниединьш.

Валайнис заявил, что совет «Rīgas Siltums» и его руководство «должны нести ответственность за работу предприятия», однако не уточнил, за что именно должно быть освобождено руководство совета.

Этим летом внимание и критика были направлены на планы «Rīgas Siltums» по повышению тарифов на отопление в Риге осенью. С 1 октября тариф на тепловую энергию предприятия вырастет на 11,9%, составив 83,01 евро за мегаватт-час (МВтч), согласно информации, опубликованной Минэкономики.

Тариф без корректировки с 1 октября вырастет на 4,1%, достигнув 80,96 евро за МВтч. Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) утвердила указанный тариф «Rīgas Siltums».

Изначально поданный регулятору тариф, по информации компании, с компонентом непредвиденных расходов в размере 2,05 евро за МВтч предусматривал рост на 21,5% — до 90,15 евро за МВтч. На данный момент итоговый тариф «Rīgas Siltums» с компонентом непредвиденных доходов в 3,6 евро за МВтч составляет 74,17 евро за МВтч.

Оборот группы «Rīgas Siltums» в первом полугодии финансового года (с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025 года) составил 189,28 миллиона евро, что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом прибыль группы выросла на 31,7% и составила 33,38 миллиона евро.

«Rīgas Siltums» является одним из основных поставщиков тепловой энергии в Риге. 49% капитала компании принадлежит Рижской думе, 48,99% — государству, 2% — ООО «Enerģijas risinājumi. RIX», а 0,005% акций — АО «Latvenergo».