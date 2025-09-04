Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Свиноводы не прогнозируют подорожания свинины из-за распространения АЧС 0 279

Бизнес
Дата публикации: 04.09.2025
LETA
Свиноводы не прогнозируют подорожания свинины из-за распространения АЧС
ФОТО: LETA

Ситуация в отрасли неблагоприятная, заявили в Латвийской ассоциации свиноводов в связи с распространением в стране африканской чумы свиней, пишут общественные СМИ.

В этом году болезнь выявлена уже у более чем 28 тысяч свиней, и сильнее всего это повлияет на доступность свинины в рамках государственных "зеленых" закупок. Однако в целом дефицита мяса и роста цен свиноводы пока не прогнозируют. Наибольший урон АЧС причиняет фермам на востоке и юго-востоке ЕС.

"Наиболее тяжелая ситуация сейчас в Эстонии. Там несколько лет не было ни одной вспышки среди свиней, а в этом году их уже 10, в том числе восемь - в коммерческих хозяйствах. Речь идет о тысячах животных, затронуто 20% всего поголовья, которое пришлось ликвидировать. У нас тоже тяжелая ситуация, потому что у нас три года до этого не было вспышек в коммерческих хозяйствах", - сказал директор Продовольственно-ветеринарной службы Марис Балодис.

До сентября болезнь выявлена более чем у 28 тысяч свиней в восьми хозяйствах, что значительно больше по сравнению с прошлым годом. Последний случай был в свиноводческом комплексе ООО "Baltic Pork", где содержалось более 23 тысяч свиней.

Так как в Латвии производится примерно 50% объема внутреннего потребления свинины, это отразится на доступности мяса в закупках, где разрешено использовать только латвийскую свинину. Однако в целом нехватки ощущаться не должно, так как недостающее количество восполнят другие страны ЕС.

"Разумеется, нам тяжело терять еще одну долю рынка, ведь мы и так не производим 100% свинины для внутреннего потребления, что является нашей амбициозной целью. Потеря доли рынка для отрасли очень болезненна, но я прогнозирую, что цены не будут расти, так как мы работаем по средним европейским рыночным ценам", - отметила член правления ассоциации Дзинтра Лейнице.

Читайте нас также:
#мясо #ачс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро 7 1585
Когда президент говорит - значит, так оно и есть. Иконка видео
Трамп своим наездом на тайленол вызвал сотрясение биг-фармы 381
Большегрузы спешат в Старый Свет с товаром из Поднебесной. Иконка видео
Китай запустил Ледовый Шелковый путь по Арктике 443
Бернара явно задушила жаба. Иконка видео
Владелец 133,5 миллиардов евро отказывается отдать Франции 2 процента 700

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 7
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 45
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 36
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 43
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 31
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 65
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 7
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 45
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 36

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео