Свиноводы не прогнозируют подорожания свинины из-за распространения АЧС

В этом году болезнь выявлена уже у более чем 28 тысяч свиней, и сильнее всего это повлияет на доступность свинины в рамках государственных "зеленых" закупок. Однако в целом дефицита мяса и роста цен свиноводы пока не прогнозируют. Наибольший урон АЧС причиняет фермам на востоке и юго-востоке ЕС.

"Наиболее тяжелая ситуация сейчас в Эстонии. Там несколько лет не было ни одной вспышки среди свиней, а в этом году их уже 10, в том числе восемь - в коммерческих хозяйствах. Речь идет о тысячах животных, затронуто 20% всего поголовья, которое пришлось ликвидировать. У нас тоже тяжелая ситуация, потому что у нас три года до этого не было вспышек в коммерческих хозяйствах", - сказал директор Продовольственно-ветеринарной службы Марис Балодис.

До сентября болезнь выявлена более чем у 28 тысяч свиней в восьми хозяйствах, что значительно больше по сравнению с прошлым годом. Последний случай был в свиноводческом комплексе ООО "Baltic Pork", где содержалось более 23 тысяч свиней.

Так как в Латвии производится примерно 50% объема внутреннего потребления свинины, это отразится на доступности мяса в закупках, где разрешено использовать только латвийскую свинину. Однако в целом нехватки ощущаться не должно, так как недостающее количество восполнят другие страны ЕС.

"Разумеется, нам тяжело терять еще одну долю рынка, ведь мы и так не производим 100% свинины для внутреннего потребления, что является нашей амбициозной целью. Потеря доли рынка для отрасли очень болезненна, но я прогнозирую, что цены не будут расти, так как мы работаем по средним европейским рыночным ценам", - отметила член правления ассоциации Дзинтра Лейнице.