В первом полугодии грузоперевозки сухопутным транспортом уменьшились на 2,1%

Бизнес
Дата публикации: 04.09.2025
LETA
В первом полугодии грузоперевозки сухопутным транспортом уменьшились на 2,1%

Объем грузов, перевезенных наземным транспортом в Латвии в первом полугодии этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года сократился на 2,1% или 847 500 тонн до 39,715 млн тонн, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

За первые шесть месяцев 2025 года автомобильным транспортом было перевезено 35,355 миллиона тонн грузов, что на 2 % или 693 700 тонн больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Внутренние перевозки составили 26,628 млн тонн, что соответствует уровню первого полугодия прошлого года, а международные - 8,727 млн тонн, что на 8,7% больше.

Из международных грузоперевозок экспортные перевозки составили 2,345 млн тонн, увеличившись на 7,7%, импортные снизились на 3,1% до 1,562 млн тонн, а иностранные перевозки составили 4,819 млн тонн, увеличившись на 13,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

81,7 % от общего объема грузоперевозок автомобильным транспортом пришлось на коммерческие перевозки. По сравнению с первым полугодием 2024 года объем перевозок коммерческим транспортом увеличился на 4 % и составил 28,89 млн тонн.

За первые шесть месяцев текущего года по железной дороге было перевезено 4,361 млн тонн грузов, что на 26,1% или 1,541 млн тонн меньше, чем в первом полугодии 2024 года.

Внутренние железнодорожные перевозки составили 764 600 тонн, что на 3,3 % меньше, чем за тот же период годом ранее, а международные железнодорожные перевозки - 3,596 млн тонн, что на 29,6 % меньше.

Из них в экспортном сообщении было перевезено 644 700 тонн, что на 35,1% меньше, в импортном - 2,475 млн тонн, что на 32,8% меньше, а в транзитном - 476 000 тонн, что на 10,4% больше.

За первые шесть месяцев этого года через порты Латвии было перевезено 2,036 млн тонн грузов, что на 48,7% меньше, чем в первом полугодии 2024 года.

В первом полугодии 2025 года аэропорт "Рига" принял и отправил 9 200 тонн грузов, что на 9,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые шесть месяцев этого года из портов было отправлено и получено 17,3 млн тонн грузов, что на 3,5% меньше, чем в первом полугодии 2024 года. Грузооборот Рижского порта составил 8,1 млн тонн, что на 9% меньше, Вентспилсского порта - 4,5 млн тонн, что на 14,5% больше, Лиепайского порта - 3,4 млн тонн, что на 7,2% меньше, а малых портов - 1,3 млн тонн, что на 9,7% меньше.

Из портов было отправлено 12,5 млн тонн грузов, что на 7,4% меньше, чем в первой половине 2024 года. Погрузка и отправка сухогрузов составила 6 млн тонн, что на 17 % меньше, наливных грузов - 1,7 млн тонн, что на 56,9 % больше, а генеральных грузов - 4,8 млн тонн, что на 7,2 % меньше.

Порты приняли 4,8 млн тонн грузов, что на 8,4% больше. Суда выгрузили 1,5 млн тонн сухих насыпных грузов, что на 8,1% меньше, 1,5 млн тонн наливных грузов, что на 32,7% больше, и 1,8 млн тонн генеральных грузов, что на 7,7% больше.

#грузоперевозки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

