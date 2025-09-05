8,7 млрд евро собрано, но план сорван — Минфин ищет объяснения

Налоговые поступления за семь месяцев этого года составили 8,715 миллиарда евро, что на 78,9 миллиона евро или 0,9 % меньше, чем планировалось.

В то же время налоговые поступления за первые семь месяцев 2025 года были на 447 млн евро или на 5,4% больше, чем за тот же период 2024 года.

В совокупном государственном бюджете налоговые поступления за первые семь месяцев этого года составили 8,24 млрд евро, что на 71,3 млн евро или 0,9% меньше запланированного.

В государственном бюджете налоговые поступления составили 6,91 млрд евро, что на 57,3 млн евро или 0,8 % меньше запланированного, а в бюджете самоуправлений налоговые поступления составили 1,33 млрд евро, что на 14 млн евро или 1 % меньше запланированного.

В государственной схеме фондированных пенсий поступления за первые семь месяцев 2025 года составили 475,4 млн евро, что на 7,7 млн евро или 1,6 % меньше запланированного.

За первые семь месяцев 2025 года больше, чем планировалось, собрано налога на прибыль предприятий, подоходного налога физических лиц, таможенных налогов, налога на недвижимость и акциза на природный газ.

Социальных взносов за семь месяцев собрано 3,259 млрд евро, что на 1,1 % меньше, чем ожидалось.

Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) за первые семь месяцев года составили 2,255 млрд евро, что на 3,9 % меньше плана.

Поступления акцизов за первые семь месяцев 2025 года составили 710,2 млн евро, что на 5,1 % меньше, чем планировалось.