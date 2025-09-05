Baltijas balss logotype
Лето и отпуска подстегнули спрос: торговля в Латвии растёт 0 339

Бизнес
Дата публикации: 05.09.2025
LETA
Лето и отпуска подстегнули спрос: торговля в Латвии растёт
ФОТО: LETA

В середине лета жители Латвии интенсивнее, чем раньше, приобретали товары, связанные с культурой и отдыхом, пишет Diena.

Эта тенденция, скорее всего, объясняется тем, что в июле многие люди отправились в отпуск и сосредоточились на своих увлечениях. Традиционно товары, необходимые для нового учебного года, приобретались в августе.

Настроение предпринимателей, работающих в розничной торговле, в августе было оптимистичным. Показатель доверия составил 3,2. По сравнению с июлем показатель доверия в августе вырос на 1,5 процентных пункта, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ). Если показатель доверия выше нуля, в соответствующей отрасли преобладает оптимизм, а если ниже нуля - пессимизм. Напомним, что в июле показатель доверия в розничной торговле составлял 1,4, а по сравнению с июнем он вырос на 0,8 процентных пункта.

Последние опубликованные данные по обороту розничной торговли относятся к июлю текущего года. В седьмом месяце 2025 года по сравнению с седьмым месяцем 2024 года розничный оборот вырос на 1,7%. В розничной торговле продовольственными товарами оборот снизился на 1,4%. Объем розничной торговли непродовольственными товарами, за исключением автомобильного топлива, увеличился на 4,4%.

В июле этого года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года наиболее значительный рост оборота был зафиксирован в сегменте товаров культурно-развлекательного назначения (на 33,2%), в группе косметики и аналогичных товаров (на 21,2%), а также в группе бытовых электроприборов (на 12,3%).

Снизился оборот в сегментах одежды и обуви (на 4,3%), изделий из металла, строительных материалов и сантехники (на 2,3%). В июле этого года по сравнению с июнем того же года оборот розничной торговли увеличился на 1,3%. В группе продовольственных товаров зафиксирован рост на 1,9%.

Оборот розничной торговли непродовольственными товарами, за исключением автомобильного топлива, увеличился на 1,4%, в то время как торговля топливом увеличилась на 0,2%. В июле по сравнению с июнем наиболее значительный рост оборота пришелся на культурно-бытовые товаров (на 27,2%), косметику и аналогичные товары (на 22,1%), а также розничную торговлю в палатках и на рынках (на 5%).

Наибольшее снижение оборота зафиксировано в неспециализированных магазинах, которые в основном продают непродовольственные товары (на 2,9%), а также в розничной торговле металлическими изделиями, строительными материалами и сантехническим оборудованием (на 2,6%).

#торговля
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
