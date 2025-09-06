Глава EUROFER Аксель Эггерт считает, что вместо запретительных 50-процентных пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС, союзники должны вернуться к тарифным квотам, действовавшим при Байдене. Он также уверен, что совместная борьба с избыточным производством в Китае должна быть общей целью с США.

ЕС должен ускорить переговоры с США о системе тарифных квот (TRQ), чтобы избежать существующих непомерных 50-процентных пошлин на сталь и алюминий, заявил Euronews генеральный директор Европейской ассоциации производителей стали (EUROFER), добавив, что такая сделка также могла бы способствовать сотрудничеству в решении проблемы избыточных производственных мощностей Китая в этом секторе.

Система тарифных квот позволяет импортировать определённый объём стали и алюминия по более низкой или нулевой тарифной ставке, при этом любые дополнительные поставки облагаются гораздо более высокой ставкой.

"Тарифные квоты – это единственная возможность для сотрудничества с США", –заявил Аксель Эггерт в интервью Euronews, добавив: "Они не идеальны, но, по крайней мере, так мы всё же сможем экспортировать в США, тогда как сейчас экспорт фактически невозможен".

Система тарифных квот на сталь и алюминий была введена при администрации Байдена, чтобы заменить 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий, введённые во время первого срока Трампа. Она позволяла ввозить в США без тарифов до 3,3 миллиона тонн стали из ЕС и 384 000 тонн алюминия, при этом тарифы применялись ко всем остальным объёмам. Однако после своего возвращения в Белый дом Трамп ввёл 25-процентные тарифы на сталь и алюминий, которые в июне были увеличены до 50%, а потом были распространены на около 400 видов стальных производных.

После нескольких недель тарифных споров, направленных на всю промышленную продукцию ЕС, а не только на сталь и алюминий, США и ЕС достигли соглашения о 15-процентных пошлинах на товары, импортируемые из США, за исключением стали и алюминия.