Китайские компании заняли рекордную со времен пандемии коронавирусной инфекции COVJD-19 площадь складских помещений в Великобритании. Об этом сообщило американское информационно-аналитическое агентство Блумберг со ссылкой на профильный отчет.

«Ряд крупнейших китайских компаний в сфере электронной торговли и логистики, например, JD.com Inc., вновь направляются на европейские склады, поскольку пошлины президента США Дональда Трампа меняют цепочки поставок производителей и рынки сбыта», - говорится в статье.

«В Великобритании, к примеру, согласно данным CoStar, в этом году китайские фирмы заняли более двух миллионов квадратных футов (около 186 тысяч квадратных метров – TRUD.RU) площади. Это потенциально может позволить им превзойти 2,3 миллиона квадратных футов (213,7 кв. м – прим. ред.), которые были заняты в разгар пандемии в 2021 году», - отмечается в публикации.

Блумберг напоминает, что на фоне происходящих в мировой торговле изменений китайские компании все чаще занимают места на складах Европы. Например, один из крупнейших логистических девелоперов Китая - фирма GLP - за последние пять лет занял складские помещения в Великобритании, Германии, Польше и Италии для ведения электронной торговли, напоминает Блумберг.

А другая китайская компания - JD.com - также заняла большую складскую площадь в Соединенном Королевстве, запустив там в начале этого года платформу электронной коммерции Joybuy. На ней можно купить со скидкой продукты питания и одежду.