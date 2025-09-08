Наш капитализм — не базар. Рыночная экономика страны регулируется Законом о фискальной дисциплине, призванным управлять "потенциальными событиями, когда фискальные показатели отклоняются от прогнозируемых значений".

Общее управление фискальными рисками, согласно информационному сообщению Министерства финансов, представленному правительству на минувшей неделе, включает:

прогнозируемый внутренний валовой продукт;

планируемый баланс правительственного бюджета;

прогноз доходов и расходов.

Экономика шокирована

"Пережила всеобъемлющие и значительные макроэкономические шоки" — в таких терминах народнохозяйственную ситуацию в ЛР, как это сделало ведомство Арвилса Ашераденса ("Новое Единство"), еще не описывали — по крайней мере не в экономической публицистике, а в официальных документах политического планирования.

Так или иначе, министр финансов перечислил и Covid–19, и "чрезвычайный рост цен энергоресурсов", и полномасштабную войну России в Украине. Потому политика страны в отношении своей денежки стала философской:

"Фискальные действия в данных обстоятельствах невозможно и не необходимо формализовывать, одновременно нет основания каждый год создавать резерв фискального обеспечения, чтобы долгосрочно амортизировать вызванные указанными чрезвычайными обстоятельствами фискальные шоки".

Так или иначе, первый из обзоров — о гарантированных государством займах — показывает, что с разгара пандемии страна даже несколько улучшила свои показатели: в 2021 году остаток таковых средств составлял 484,4 млн евро, а в 2025 году (данные на 30.04) — 355,1 евро.

По сравнению же с прошлым годом имелся рост в 13,8 евро. Подавляющее большинство обеспечиваемых госгарантий (69,3%) относится к сельскохозяйственным кредитам и развитию села; затем следуют меры по снижению безработицы еще по коронакризису (15,5%); студенческие кредиты (7,4%), ну и еще по мелочам. В частности, чрезвычайная макрофинансовая помощь Украине составила 8 095 766 евро, что в масштабах ВВП, конечно, немного. Кстати, в документе Минфина отмечается, что кредитный рейтинг Незалежной оценивается как CC/CCC–, т. е. "ограниченный дефолт".

У нас тут выросло на полмиллиарда

Если же говорить о государственных займах, то здесь ситуация гораздо более тревожная: если в 2021 году общая сумма составляла 1,76 млрд евро, то в 2025 — 2,26 млрд евро.

Минфин тут оговаривается — мол, ничего страшного, и не занимает только тот, кто ничего не делает: "Освоение государственных займов тесно связано с денежными графиками осуществляемых инвестиционных проектов".

Крупнейшим заемщиком у государства является наша родная Рига — 420 523 974 евро, или 18,6% всего портфеля госзаймов. Вдвое меньше, но тоже существенно, занял финансовый институт Altum, обеспечивающий, в свою очередь, кредитование жилья — 215 711 463 евро (9,6%). Замыкает тройку лидеров, чья задолженность государству превышает сотню миллионов, самоуправление государственного города Елгава с 104 640 021 евро (4,6%).

Министерство финансов утверждает, что "риск займов управляется, регулярно надзирая финансовое положение получателей долгов… кредитную историю, а также ликвидность и достаточность обеспечения". "В ситуациях, когда риск займов ограничен, проводятся мероприятия по дополнительному надзору, в том числе запрос дополнительных бизнес–планов и встречи с руководством получателя займов. В 2024 году таких ситуаций не было".

Отклонения от планируемых величин

Таковые угрозы Минфин видит в социальной сфере: "как связанным с основным государственным бюджетом государственными социальными пособиями, пенсиями по выслуге и доплатами за пенсии по возрасту и инвалидности, так и специальными видами государственного бюджета — пенсий, занятости, инвалидности, материнства и болезни, несчастных случаев на работе".

Риски в сфере благосостояния, указывается в документе А.Ашераденса, связаны с тем, что "расходы основного бюджета государства или специального бюджета государства возрастают больше, чем ранее прогнозировалось, в связи с фактическими изменениями в контингенте получателей услуг социального обеспечения".

"Тем самым вероятность, что дефицит бюджета возрастет, есть 50%", — скромно отмечает Минфин. За примерами далеко ходить не надо: совсем недавно был принят Закон по мероприятиям уменьшения чрезвычайного прироста цен энергоресурсов, по коему выплачивались символические, в общем, пособия в 10, 20 и 30 евро — а в общем набежало на 46,9 миллиона. На 2025 год ожидается 5–процентное отклонение от финансового плана по социальному обеспечению, что, конечно, неприятно, но переносимо.

Стали меньше платить Евросоюзу

В публичном пространстве постоянно муссируется мнение о том, что Латвия живет за счет ЕС. Лучше бы комментаторы почаще смотрели доступные на сайте Кабинета министров документы, чтобы понять — это совсем не так. В частности, в 2011 году ЛР выплатила в бюджет Европейского союза 185,1 миллиона евро, а в 2024–м — уже 359,1 миллиона.

Однако, что характерно, прошлый год ознаменовался как отставанием по плану выплат (423,9 млн), так и по уровню в сравнении с самым что ни на есть кризисно–ковидным 2021 годом (398,1 млн).

Притом что сам Брюссель продолжает для государств–участников ЕС политику, образно говоря, "все включено". Судите сами — до 2027 года только в рамках оздоровления экономик Евросоюза после ковида предполагается истратить 750 млрд евро. Из коих 390 миллиардов выделяются странам как гранты, а 360 миллиардов — в виде займов. Сроки же оплаты теряются в туманном 2058 году… Как говорят, живите долго!

В общем и целом, обозревая лишь частично нескончаемые выкладки Минфина, можно суммировать — даже война в Украине не пробила пока бреши в экономике ЕС. В частности, на 2024 год нашей республике пришлось оплатить лишь 1 450 924,58 евро тех процентов, которые должен по займам Киев.