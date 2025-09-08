Baltijas balss logotype
Москва обещает талибам возродить железные дороги Афганистана 0 469

Бизнес
Дата публикации: 08.09.2025
BB.LV
Знаменитый Мост Дружбы.

Знаменитый Мост Дружбы.

Впервые проект стальной магистрали был предложен ещё предпринимателями и инженерами Британской империи.

Вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что Россия изучает инвестиционные проекты, которые предлагает Афганистан. В их числе — строительство железной дороги.

«Для нас важно, что эти проекты обеспечат лучшую транспортную связанность в Евразии и будут способствовать реализации видения Большого евразийского партнерства»,— сказал господин Оверчук.

Как добавил вице-премьер, Афганистан находится в центре Евразии, поэтому Россия стремится развивать с ним сотрудничество. Он также сказал, что строительство железной дороги обсуждается с властями Индии, Ирана, Пакистана, Казахстана, Узбекистана и Туркмении.

Основными проблемами строительства железных дорог в Афганистане являются сложный горный рельеф страны и неопределённость с шириной колеи. Все граничащие с Афганистаном страны имеют различную ширину колеи: в Иране и Китае это 1435 мм, в странах Средней Азии — 1520 мм, в Пакистане и Индии — 1676 мм. Вопрос выбора колеи особенно важен и связан с выбором направления экономической и транспортной интеграции страны.

Строительство железнодорожных линий в стране планировалось ещё с конца XIX века, однако из-за политического давления Российской и Британской империй, других политических и военных конфликтов строительство так и не было осуществлено.

Впервые проект железной дороги в Афганистане был предложен ещё предпринимателями и инженерами Британской империи. После того, как в 1879 году королева Виктория приняла титул Императрицы Индии, британцы принялись строить железную дорогу на Кандагар. К 1885 году эту дорогу достроили и пустили далее, до Кветты, но дальше эмир Абдур-Рахман, правивший Афганистаном, отказал британцам в проведении железной дороги, посчитав её потенциальным маршрутом вторжения.

В конце 1960-х годов крупный афганский предприниматель Гулам Сарвар Нашер обратился к правительству СССР с просьбой проложить железную дорогу Кундуз — Шерхан-Бандар на реке Пяндж. Несмотря на то, что бизнесмен соглашался оплатить все расходы, советская сторона отказала. В 1982 году была построена железнодорожная линия протяжённостью 5,5 км между городом Кушка (пограничный город на юге СССР) и афганским городом Торагунди, ширина колеи — 1520 мм. В 1985 году был построен железнодорожный мост протяжённостью 816 метров через Амударью в районе города Термез. Этот мост получил название Мост Дружбы, в 1989 году через этот мост были выведены из Афганистана последние воинские части.

