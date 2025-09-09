Чтобы бабушки из поезда не выпадали: в Риге установили деревянные перроны

Отметим, что первый новый электропоезд Škoda начал регулярные поездки из Риги еще в декабре 2023 года. Таким образом, латвийским железнодорожникам потребовалось почти два года, чтобы сделать посадку в новые поезда более-менее удобной.

В настоящее время строительство всех четырёх временных платформ на Центральном вокзале завершено, и посадка и высадка пассажиров осуществляется только с этих временных конструкций. Чтобы обеспечить посадку в один уровень в новые электропоезда, LDz обустроит временные повышенные платформы на 16 железнодорожных станциях.

На станциях Торнякалнс, Засулаукс, Вагоный парк, а также на Центральном вокзале работы завершены, тогда как на станциях Саласпилс и Валмиера продолжаются. А на станциях Яняварти и Депо работы еще не начались.

Решения для удобной посадки в поезда необходимы также ещё на шести станциях — Румбула, Дарзини, Цена, Инчупе, Кудра и Кайбала. Эти станции не вошли в проект модернизации платформ, поэтому пассажирам придется наловчится запрыгивать в поезда и выпрыгивать из них, стараясь не получить травмы.

Кроме того, временные платформы нужны и на железнодорожной станции Валмиера, чтобы обеспечить посадку для пассажиров эстонского железнодорожного перевозчика Elron, когда будут запущены рейсы между Тарту и Ригой.

Ранее сообщалось, что оборот концерна LDz в прошлом году составил 233,738 млн евро, что на 11,3% меньше, чем в 2023 году, а убытки концерна многократно выросли — до 39,438 млн евро. На пассажирах много не заработаешь, а прибыльный транзит рухнул.