Российская империя одной из первых оказалась у истоков мировой нефтяной промышленности — от первых перегонных заводов и смелых изобретателей XIX века до борьбы братьев Нобелей, Ротшильдов и Рокфеллера за бакинскую нефть. Почему когда-то керосин ценили выше бензина и как братья Нобели создали первый в мире танкер — Forbes Life публикует отрывок из книги Сергея Минаева и Александра Файба «Простовещи. История мира через легендарные товары и любимые продукты» Нефть в России знали и использовали с давних времен.

Первой «столицей российской нефтянки» станет Ухта. В 1741 году будет проведена первая местная перегонка нефти, а четыре года спустя архангелогородец Федор Прядунов построит один из первых в мире нефтеперегонных заводов. Но бизнес окажется убыточным — кому нужна нефть в эпоху дворцовых переворотов?

Другой попыткой начать нефтяной промысел стала добыча братьев Дубининых. В 1823 году крестьяне Дубинины на Кавказе начали активно экспериментировать с нефтепродуктами. В результате их завод стал производить два вещества: светлую прозрачную жидкость, которая по свойствам напоминала керосин, и густую грязно-черную жижу, получавшуюся из отходов производства. Находчивые русские крестьяне за 30 лет до канадского ученого Геснера открыли способ производства керосина и мазута. И как всегда, идея была заброшена из-за неактуальности — не было механизмов и инструментов, которым бы требовались изобретения Дубининых.

В 1801 году в Швеции в семье врача рождается Эммануил Нобель. Он получает архитектурное образование, открывает строительную компанию, но прогорает и, будучи должником, сбегает от кредиторов в Россию. На русской земле Эммануил решает начать все заново и запускает литейный завод. Будучи технически подкованным, Нобельстарший берется за выпуск морских мин. Во многом благодаря минам Нобеля на Петербург в ходе Крымской войны не упадет ни один снаряд. Многочисленные госзаказы от царского правительства делают его очень богатым человеком. Расплатившись с долгами, он вместе с младшими сыновьями, Альфредом и Эмилем, возвращается в Швецию, где продолжает заниматься взрывчатыми веществами. На хозяйстве в России остаются два старших брата — Роберт и Людвиг. Именно они станут королями русской нефти.

Во время путешествия по югу России Роберт обращает внимание на нефтяные промыслы Баку, и уже через шесть лет, в 1879 году, появляется компания «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель».

Это было передовое предприятие — они взяли на себя не только добычу и переработку нефти, но и ее транспортировку. Именно братья Нобель создали первый в мире танкер и нефтепровод.

Альфред Нобель, который прославился как химик и учредитель той самой Нобелевской премии, активно работал вместе с братьями. Именно его слово стало решающим при создании компании. Деньги от производства динамита, прославившего Альфреда, пошли на развитие нефтяного дела в России.

Были у Нобелей и конкуренты. Ключевой — дом Ротшильдов, семья знаменитых на весь мир банкиров. Они быстро скупили большое количество нефтяных месторождений и начали диктовать волю рынку.

Несмотря на конкуренцию внутри России, Нобели и Ротшильды легко объединялись перед угрозой новых игроков. Как только на горизонте возник Рокфеллер, он потерпел поражение в России — Нобели с Ротшильдами полностью его переиграли и выдавили из страны.

К 1901 году Россия занимала больше половины мирового рынка нефти. 20% российской нефти добывали Нобели. Ротшильды контролировали больше 40 % бакинских месторождений.

Российские нефтяные компании тоже существовали — одним из крупнейших нефтяных магнатов России был Александр Манташев. Он разбогател на скупке убыточных скважин и стал важным игроком на рынке каспийской нефти, но был несравнимо менее влиятельным, чем Нобели.

Одним из пионеров новой индустрии станет Джавад Меликов — он был настоящим провидцем и увидел в нефти нечто большее, чем просто черную грязь. В 1863 году он построил в Баку керосиновый завод, где применял передовые методы переработки, однако, не выдержав конкуренции, он, как и многие другие гении и визионеры, умер в нищете. К настоящему расцвету российскую нефть в конце XIX века приведут совсем другие люди.

Крайне популярно мнение, что зарубежный капитал только и делал, что грабил Россию, за бесценок скупая российские природные ресурсы и эксплуатируя народ. Однако братья Нобели были не чужими для России людьми — они провели в стране большую часть жизни. Сыну Людвига — Эммануилу-младшему — высочайший указ Александра III даровал российское подданство.

Братья оплачивали образование своих сотрудников, старались поощрять самых способных, не жалели средств на открытие школ для рабочих. Нобели были уверены, что никакие иностранные специалисты не в состоянии поднять русскую промышленность, и народу надо надеяться прежде всего на самого себя.

Пока большинство рабочих на бакинских нефтепромыслах ютились в грязных, холодных бараках и работали по 16 часов в день за гроши, рабочие Нобелей жили в добротных, просторных домах. Рабочий день был строго девятичасовой. Помимо школ, Нобели строили больницы. В петербургском Нобелевском городке — районе, созданном для рабочих, — были театральный зал и библиотека, где проводились публичные лекции по истории и естествознанию. Сегодня это станция метро «Выборгская». На берегу Черного моря работали санатории для работников товарищества и заводов, а Марта Нобель — дочь Людвига — была попечителем дома для детей со слабым здоровьем.

Нобели показали, как выглядит человеческое отношение к работникам, и доказали, что социально ответственный бизнес — это не выдумка, а вполне реальная практика многих предпринимателей прошлого и современности.

В начале XX века сердце мира начинает перекачивать нефтяную «кровь».

Ключевым изобретением становится двигатель внутреннего сгорания. Он был известен давно — еще в 1794 году Роберт Стрит запатентовал двигатель внутреннего сгорания на жидком топливе и построил рабочий прототип, однако работал он на малоэффективных источниках энергии и потому не получил распространения. А вот благодаря бензиновому двигателю немцев Даймлера и Майбаха и мотору Дизеля техника сделала невероятный скачок вперед — появились самолеты, автомобили, дирижабли.

Нефть проникает в повседневную жизнь человека: помимо керосина, бензина и мазута, начинают применяться резина, краски на нефтяной основе и, конечно же, пластмасса. Но древняя лекарственная функция нефтепродуктов не была забыта. Основа аспирина, салициловая кислота, синтезируется из нефтяных продуктов.

Мир вошел в эпоху бензина. В конце XIX века бензин использовался лишь как растворитель и очиститель в типографиях. В керосиновую эпоху его чуть ли не выливали (настолько он был бесполезен), а теперь именно он, а не керосин, стал ключевым продуктом нефтепереработки.

В 1885 году немецкий инженер Карл Бенц изобрел первый автомобиль, а к 1908 году Генри Форд создает свою знаменитую «Модель Т» и делает автомобили не просто игрушками для богатеев и аристократов, а настоящими «рабочими лошадками» нового мира. Если, как в свое время говорили в Англии, «овцы съели людей», то в XX веке «нефть съела лошадей». Нефть захватывала не только сушу, но и небо. 17 декабря 1903 года

Орвилл Райт совершил первый в мире управляемый полет на самолете «Флайер-1» с двенадцатисильным двигателем. Благодаря нефти человек поднялся в небо.

Нефть оказалась в совершенно уникальной ситуации. Никакой другой товар прежде не имел такого статуса на Западе. В обиход даже вошел термин «Big Oil» («Большая нефть»), что говорит о масштабах влияния нефти, которое вышло за пределы национальных границ и перестало вписываться в модели ценообразования на мировом рынке.

Через несколько десятилетий после начала нефтяного бума битва за сырье стала напоминать мировую гонку вооружений. Что еще более важно, международные корпорации, добывавшие нефть по всему миру, приобрели такое влияние, которое другим производителям не снилось. Постепенно противоречия между гигантами нефтепромысла, Royal Dutch Shell, Standard Oil of New Jersey (осколок империи Рокфеллера и будущая компания Exxon) и Англо-персидской нефтяной компанией (будущая British Petroleum), начали сглаживаться. В 1928 году эти компании заключили свой первый договор о сокращении конкуренции. Позднее к ним присоединились другие крупные игроки, в результате чего образовался альянс «Семь сестер», который контролировал нефтяной рынок вплоть до 1970-х.

Почти бесполезный когда-то продукт стал залогом процветания и национальной безопасности ведущих государств. Однако напряжение между странами в погоне за нефтью и другими, менее ценными ресурсами росло с каждым годом...