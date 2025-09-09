Baltijas balss logotype
Правительство Латвии ликвидирует Бюро, где хранится эталонный килограмм и 24-гранная призма 2 2472

Бизнес
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
Правительство Латвии ликвидирует Бюро, где хранится эталонный килограмм и 24-гранная призма

Правительство решило с 1 ноября 2025 года ликвидировать Бюро метрологии и выйти из Международной организации мер и весов.

Услуги метрологов в Латвии почти никому не нужны: с 2022 по 2025 год количество клиентов колебалось от шести до 12 человек, а доходы от услуг за этот период не превышали 5000 евро в год.

Бюро метрологии обеспечивает обслуживание семи национальных эталонов единиц измерения — 1) комплекта мер длины, 2) штрихового эталонного метра, 3) оптической 24-гранной призмы, 4) эталонной массы килограмма с набором гирь, 5) комплекта мер электрического сопротивления, 6) системы эталонов постоянного напряжения, а также 7) первичного цезиевого частотного и временного эталона.

В ходе обследования обнаружилось, что большинство эталонов необходимо ремонтировать, модернизировать или даже приобретать новые, так как техническое состояние и оснащение ряда существующих установок не соответствуют современным требованиям.

Кроме того, с большинством национальных эталонов невозможно участвовать в межлабораторных программах сравнения или же результаты сравнительных измерений неудовлетворительны: эталоны имеют недостаточную точность и высокую степень неопределённости, сообщает Минэкономики.

Ремонт, модернизация или замена эталонов обходятся дорого, тогда как спрос на эти услуги в латвийской экономике крайне низкий, заключило министерство. Если что, можно съездить за эталонами в соседние страны — Литву, Эстонию, Финляндию, Швецию и др.

Ликвидация Бюро позволит сэкономить средства, включая государственную бюджетную дотацию в размере 151 300 евро, а также сократить четыре штатные единицы.

Кроме того, планируется также выход из Международного бюро мер и весов (BIPM), что может дать ещё 40 000 евро экономии.

Оставить комментарий

(2)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    10-го сентября

    Министерство климата и энергетики ликвидировали бы. Повелители туч, мля...

    23
    1
  • A
    Aleks
    9-го сентября

    Вот,что надо знать,если надо за эталонами ездить в Литву и Эстонию,которые вступали в Новый мир даже в худших условиях,чем Латвия,но обошли ее уже лет на 30 . И всего этого бардака и беспредела есть имена, фамилии и соответствующая статья в Уголовном кодексе и эти люди ещё живы,ведь у геноцида целой страны нет срока давности .

    52
    4

