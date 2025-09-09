Baltijas balss logotype
В Лос-Анджелесе признали малоимущими людей с доходом ниже 7 тыс долларов в месяц 1 779

Бизнес
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
В Лос-Анджелесе признали малоимущими людей с доходом ниже 7 тыс долларов в месяц

Из-за высоких цен на жилье в Лос-Анджелесе местные власти считают, что одинокие люди с доходом менее $84,9 тыс. в год (7 тыс в месяц) и семьи с доходом менее $109 тыс. являются малоимущими.

Об этом пишет Bild со ссылкой на документы калифорнийского управления по жилищным вопросам. При этом, как отмечает издание, медианный годовой доход в городе составляет лишь $74,6 тыс.

Это не первый подобный пример: калифорнийские власти ранее уже признавали малообеспеченными жителей других местных городов, что также связано с высокими ценами на жилье. Так, в Санта-Барбаре малообеспеченными считают жителей с годовым доходом менее $98,9 тыс., а в Сан-Диего — менее $92,7 тыс.

«Для поколений американцев $100 тыс. были магическим числом. Такой годовой доход означал: ты добился успеха»,— цитирует Bild доклад компании LendingTree, специализирующейся на онлайн-кредитовании. В компании отмечают, что эти времена ушли в прошлое: «В 25 из 100 крупнейших городов страны шестизначный годовой доход уже недостаточен для покрытия основных потребностей».

Во время пожаров в Малибу в этом году сгорели многие дома, принадлежавшие представителям среднего класса. Теперь эти участки скупают сверхбогатые американцы, так как прежние владельцы не могут отстроить их из-за высоких цен, а новые покупатели предлагают за них огромные суммы.

#сша #недвижимость
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
4
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го сентября

    Осознавать это скорее противно, чем интересно - в прямом сравнении с Латвией, в особенности с моим доходом с жалко - ничтожными 350 евро!

    1
    0

