За восемь месяцев перевалка грузов в Рижском порту уменьшилась еще на 6,9%

За восемь месяцев этого года в Рижском свободном порту перевалено 10,713 млн тонн грузов, что на 6,9% меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствует информация Министерства сообщения.

Больше всего за семь месяцев 2025 года в порту перевалено генеральных грузов - 5,185 млн тонн, что на 3,9% меньше, чем за восемь месяцев 2024 года. Следуют насыпные грузы, переваленные в объеме 4,656 млн тонн, что меньше на 15,9%. Объем наливных грузов составил 871 000 тонн, что больше на 52%.

Контейнерные грузы за восемь месяцев этого года в Рижском порту перевалены в объеме 3,285 млн тонн, что на 3,9% меньше, чем за восемь месяцев прошлого года и составляет 30,7% от общего объема переваленных в порту грузов (в 2024 году - 28,3%).

В Рижском порту также перевалено 1,809 млн тонн лесоматериалов, что на 10,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и составляет 16,8% от общего объема переваленных в порту грузов (годом ранее - 17,6%), а зерно и зерновые продукты перевалены в объеме 1,509 млн тонн, что на 25,2% меньше, чем за аналогичный период годом ранее и составляет 14,1% от общего объема переваленных в порту грузов (годом ранее - 17,5%).

Древесной щепы за восемь месяцев этого года в порту перевалено 674 300 тонн, что на 11,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, древесных гранул перевалено 1,037 млн тонн, что на 5,6% меньше.

В 2024 году в Рижском свободном порту было перевалено в общей сложности 18,062 млн тонн грузов, что на 3,9% меньше, чем в 2023 году, в том числе за семь месяцев прошлого года - 10,155 млн тонн.

По объему переваленных грузов Рижский порт является крупнейшим портом в Латвии.