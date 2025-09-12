Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Плохая новость – в Риге дважды подорожает вывоз мусора. Хорошая – всего на 1-2 процента 1 973

Бизнес
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Плохая новость – в Риге дважды подорожает вывоз мусора. Хорошая – всего на 1-2 процента

В Риге плата за вывоз мусора вырастет в октябре и в январе. За это проголосовали в Комиссии по жилью и окружающей среде Рижской думы.

С 1 октября плата за управление несортированными бытовыми отходами вырастет на 0,95%–1,18% в зависимости от зоны обслуживания.

С 1 января следующего года плата за управление несортированными бытовыми отходами увеличится на 2,1%–2,41% в зависимости от зоны обслуживания.

Таким образом, с 1 октября общая плата за управление несортированными бытовыми отходами составит от 26,83 до 27,38 евро за кубометр ( в зависимости какая компания и из какого района Риги вывозит мусор). А с 1 января общая плата повыситься вплоть до 28,25 евро за кубометр.

С чем связан рост цен? По официальной версии с 1 октября повышение платы в основном связано с ростом отдельных расходов на управление отходами, например, увеличением зарплат. А с 1 января плата за управление отходами вырастет из-за повышения затрат на захоронение бытовых отходов, включая налог на природные ресурсы.

Председатель Комиссии по жилью и окружающей среде Элина Трейя (Нацобъединение) призвала поддержать повышение тарифов. Эйнарс Цилинскис (Нацобъединение) уверял присутствующих, что это очередное голосование, в котором у депутатов нет выбора. Существующий договор по управлению отходами определяет алгоритм, по которому можно повышать тарифы.

Представитель оппозиции Владислав Барташевич (LPV) также признал, что выбора нет: необходимо поддержать повышение тарифов, иначе последуют судебные иски и муниципалитету придётся платить штрафы. Барташевич добавил, что со стороны государства принцип «пряника и кнута» работает плохо: «пряник» упускается, а остаётся лишь «кнут» — повышение налогов для того, чтобы вынудить жителей сортировать отходы.

Против повышения тарифов выступил Вячеслав Степаненко (SV/AJ), который призвал главным приоритетом считать не конкуренцию или сотрудничество с компаниями по управлению отходами, а интересы жителей и недопущение роста платы за их вывоз.

Читайте нас также:
#мусор #рижская дума
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
6
0
3

Оставить комментарий

(1)
  • OLGA ОЛЬГА
    13-го сентября

    3 года назад в 2022 году у нас во дворе появились мусорники для сортировки отходов.Правительство и иже с ними обещали,что таким образом для населения будет снижен тариф на вывоз мусора.НО!!!в 2022 году мы платили 4,50евро с человека за вывоз мусора,а в 2025 году этот тариф вырос до 10,35 евро с человека!А с Нового года он будет больше 12,00 евро с человека!Объясните нам недалёким-какой смысл в сортировке?Как 3 года назад так и сегодня вывозится контейнер несортированного мусора того же объёма 1 раз в неделю.Цена выросла более чем в 2 раза.Народ просто перестал сортировать мусор,нет смысла.Пусть сортируют те,кто на этом зарабатывает!Обычная семья из 3-4 человек не может себе позволить платить 50 евро в месяц за вывоз мусора! 5 сороколитровых пакетов мусора в месяц-10 евро за вывоз 1 пакета-бред сумасшедшего!

    2
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic отранжирует желающих улететь пассажиров
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic отранжирует желающих улететь пассажиров
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт 179
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро 8 1650
Когда президент говорит - значит, так оно и есть. Иконка видео
Трамп своим наездом на тайленол вызвал сотрясение биг-фармы 392
Большегрузы спешат в Старый Свет с товаром из Поднебесной. Иконка видео
Китай запустил Ледовый Шелковый путь по Арктике 468

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 4
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 26
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 58
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 44
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 49
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 73
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 4
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 26
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 58

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео