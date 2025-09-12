Плохая новость – в Риге дважды подорожает вывоз мусора. Хорошая – всего на 1-2 процента

В Риге плата за вывоз мусора вырастет в октябре и в январе. За это проголосовали в Комиссии по жилью и окружающей среде Рижской думы.

С 1 октября плата за управление несортированными бытовыми отходами вырастет на 0,95%–1,18% в зависимости от зоны обслуживания.

С 1 января следующего года плата за управление несортированными бытовыми отходами увеличится на 2,1%–2,41% в зависимости от зоны обслуживания.

Таким образом, с 1 октября общая плата за управление несортированными бытовыми отходами составит от 26,83 до 27,38 евро за кубометр ( в зависимости какая компания и из какого района Риги вывозит мусор). А с 1 января общая плата повыситься вплоть до 28,25 евро за кубометр.

С чем связан рост цен? По официальной версии с 1 октября повышение платы в основном связано с ростом отдельных расходов на управление отходами, например, увеличением зарплат. А с 1 января плата за управление отходами вырастет из-за повышения затрат на захоронение бытовых отходов, включая налог на природные ресурсы.

Председатель Комиссии по жилью и окружающей среде Элина Трейя (Нацобъединение) призвала поддержать повышение тарифов. Эйнарс Цилинскис (Нацобъединение) уверял присутствующих, что это очередное голосование, в котором у депутатов нет выбора. Существующий договор по управлению отходами определяет алгоритм, по которому можно повышать тарифы.

Представитель оппозиции Владислав Барташевич (LPV) также признал, что выбора нет: необходимо поддержать повышение тарифов, иначе последуют судебные иски и муниципалитету придётся платить штрафы. Барташевич добавил, что со стороны государства принцип «пряника и кнута» работает плохо: «пряник» упускается, а остаётся лишь «кнут» — повышение налогов для того, чтобы вынудить жителей сортировать отходы.

Против повышения тарифов выступил Вячеслав Степаненко (SV/AJ), который призвал главным приоритетом считать не конкуренцию или сотрудничество с компаниями по управлению отходами, а интересы жителей и недопущение роста платы за их вывоз.