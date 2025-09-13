«Газпром» сообщил о подписании «юридически обязывающего меморандума» - но это никто не подтвердил.

Спад в российской-китайской торговле, который начался в 2025 году впервые за три года войны, продолжает ускоряться.

По итогам августа закупки Китаем товаров в РФ обвалились на 17,8% год к году, сообщает Reuters со ссылкой на данные таможни КНР. Поставки китайских товаров на российский рынок упали на 16,4% в годовом выражении — вдвое больше, чем в июле, когда сокращение составляло 8,6%.

Накопленным итогом за 8 месяцев текущего года российско-китайский товарооборот просел почти на 9%, до 1,03 трлн юаней, или $145 млрд. Российский экспорт в КНР упал на 8,8%, а китайский в РФ — на 8,2%.

Детальные данные китайской таможни (за 8 месяцев они пока недоступны) показывают, что Китай сократил закупки почти всех видов российского сырья, писали эксперты Института Гайдара: нефти — на 11%, нефтепродуктов — на 28%, СПГ — на 13%, древесины и угля — на 10% (за январь–май).

Спад оборота с главным торговым партнером России вызвал обеспокоенность в Кремле, рассказывали ранее источники Reuters. «Китай не ведет себя как союзник, — жаловался один из собеседников агентства, близкий к правительству. — Иногда он нас подводит и останавливает платежи, иногда наживается на нас, а иногда просто грабит. В этом нет ничего союзнического».

По словам источников Reuters, увеличение Китаем закупок российского сырья было в числе главных тем визита Владимира Путина. Однако добиться новых крупных сделок российскому президенту не удалось.

Путин договорился увеличить поставки газа в КНР с 2031 года по действующим трубопроводам («Силе Сибири» и Дальневосточному маршруту). Однако объем новых контрактов — 8 млрд кубометров ежегодно — составляет лишь 1,1% от добычи газа в России и 4% от былого экспорта «Газпром» в Евросоюз (200 млрд кубов в год).

Новый контракт «Роснефти» на 2,5 млн тонн нефти в год составляет лишь 0,4% от добычи в России и менее 1% от экспорта.

Кроме того, «Газпром» сообщил о подписании «юридически обязывающего меморандума» о строительстве долгожданного трубопровода «Сила Сибири-2». Однако его заявления не подтвердили ни китайские власти, ни госкорпорация CNPC — покупатель газа «Газпрома».

Снижение торговли с Китаем связано в том числе с санкциями, жаловался в августе министр промышленности и торговли Антон Алиханов. По его словам, также сказалось «экономическое давление извне», волатильность рынков и «внутриэкономические процессы и России, и в Китае».