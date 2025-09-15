Baltijas balss logotype
Страны Балтии подписали контракт - электрификация Rail Baltica обойдется почти в 2 млрд евро 1 348

Бизнес
Дата публикации: 15.09.2025
LETA
Страны Балтии подписали контракт - электрификация Rail Baltica обойдется почти в 2 млрд евро
ФОТО: LETA

Литва, Латвия и Эстония подписали в Вильнюсе соглашение на электрификацию железной дороги Rail Baltica стоимостью 1,77 млрд евро. Проект предусматривает электрификацию 2,4 тыс. километров дороги с завершением первого этапа к 2030 году.

Литва, Латвия и Эстония дали добро на электрификацию железной дороги европейской колеи Rail Baltica стоимостью 1,77 млрд евро (без НДС) – в понедельник представители всех трех стран подписали в Вильнюсе соглашение о реализации этого проекта. «Впервые у нас есть полноценный контракт всех трёх стран Балтии на строительство и проектирование по электрификации железной дороги во всех трёх странах», – сообщил журналистам после подписания руководитель совместного предприятия стран Балтии RB Rail Марко Кивила.

По его словам, в общей сложности будет электрифицировано 2,4 тыс. километров железной дороги, установлено 50 тыс. опор и 10 электростанций.

«В соглашении мы обязались завершить первый этап проекта в 2030 году – это цель, которую мы преследуем во всех трёх странах. Этот контракт будет сопряжён с вызовами», – сказал Кивила.

«Современную железную дорогу невозможно представить без электропоездов. Естественно, после завершения строительства насыпей необходимо навесить электрическую сеть, которая обеспечит быстрое движение и минимизирует выбросы загрязняющих веществ. Этот проект — крупнейший в железнодорожной отрасли во всей Балтии», — сказал генеральный директор группы Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) Эгидиюс Лазаускас.

Без поездов представить трудно... А без рельсов?

#rail baltica
(1)
  • П
    Процион
    15-го сентября

    Rail Baltica нужна исключительно для НАТО, её вренного давления на Россию. Это стандартная рокадная дорога, по которой оружие и боеприпасы должны перемещаться вдоль линии фронта. Никакой пользы для прибалтийских государств Rail Baltica не даёт. Поезда Рига - Валка и без Rail Baltica ходят почти пустые: нет ни грузов, ни пассажиров. Но США и Америка в эту затею не вкладывают деньги. Формула простая: нам это надо, поэтому купите для нас сами, а мы ни при чём.

    3
    2

