Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зачем Илон Маск выбросил в небо 17 000 000 000 USD 0 397

Бизнес
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Новые спутники связи выстроились в ряд.

Новые спутники связи выстроились в ряд.

Приобрести частоты проще, чем развернуть спутниковую группировку для их обслуживания.

Компания, контролирующая основную часть спутников и подавляющее большинство космических полетов человечества, неожиданно потратила 17 миллиардов долларов на выкуп частот, которые и так могли попасть ей в руки через несколько месяцев. Смысл этого шага не столько в том, чтобы облегчить себе экспансию, а больше в том, чтобы лишить других игроков возможности полноценной конкуренции.

Илон Маск девять лет назад представил план колонизации Марса, в котором был большой знак вопроса об источниках финансирования разработки ракет для полетов туда. В шутку он предложил даже такой источник средств для проекта как «воровство нижнего белья». Чтобы справиться с проблемой, Маск придумал систему низкоорбитального глобального доступа в интернет — Starlink.

До него такая схема была нереальна, поскольку для приемлемого покрытия необходима численность низкоорбитальных спутников от тысяч до десятков тысяч. До SpaceX это было слишком дорого как в смысле вывода в космос, так и цены спутников. Сегодня компания Маска запускает уже 250 спутников ежемесячно, имеет много миллионов клиентов и еще в прошлом году стала прибыльной. Но, с точки зрения бизнесмена, этого недостаточно, поэтому он задумал выйти из сегмента спутникового интернета в более емкие.

Пока клиенту нужен терминал («тарелка»), а основной сегмент потребления контента в наши дни — смартфон. Поэтому в 2024 году SpaceX провела эксперименты по прямому подключению смартфонов к спутнику, минуя сотового оператора (Direct-to-Device). Этот рынок существенно более емкий, но поскольку заход туда компании Маска был, как и весь проект Starlink, импровизацией, это случилось, когда основные частоты уже заняли: их купила компания EchoStar.

Приобрести частоты проще, чем развернуть спутниковую группировку для их обслуживания. Со вторым EchoStar не справилась, и SpaceX поставила перед американскими регуляторами вопрос о «собаке на сене», потребовав, чтобы EchoStar отдала свои частоты, раз не может использовать их. В последние месяцы компания начала готовиться к банкротству.

Теперь Маск сделал достаточно неожиданный шаг, выкупив у EchoStar за 17 миллиардов долларов диапазоны H-block и AWS-4 (примерно 1,9-2,0 гигагерца). В США их классифицируют как 5G, но по пропускной способности они соответствуют лишь современному LTE, хорошо знакомому пользователям мобильного интернета. Их преимущество в том, что с высоты 360 километров в этом диапазоне можно обеспечить относительно приличную видеосвязь. Другие частоты либо уже заняты, либо подходят для этого в меньшей степени.

Отраслевые наблюдатели отметили, что чисто коммерчески выкуп диапазона сейчас имел не так много смысла. Получить в ближайшие годы 17 миллиардов долларов прибыли с него малореально. Starlink пока не приносит даже миллиарда долларов прибыли в год. Но выкуп диапазонов одним блоком не даст занять их другим игрокам — в особенности Apple, долго думавшей над созданием собственной спутниковой группировки C3 по образцу Starlink.

Перед Apple встала сложная дилемма: придется либо сотрудничать с SpaceX, внедрив в свои телефоны поддержку новых частот для связи без сотовых операторов, либо ждать появления «Старлинкофона», чего в Apple уже публично начали опасаться. В последнем случае SpaceX может зайти не только на рынок услуг мобильной связи, включая SMS и звонки, но и на рынок телефонов. Прошлый опыт столкновений компаний Маска с другими американскими игроками показал: последние не выдерживают прямую конкуренцию такого рода.

Читайте нас также:
#телекоммуникации
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic отранжирует желающих улететь пассажиров
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic отранжирует желающих улететь пассажиров
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт 179
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро 8 1651
Когда президент говорит - значит, так оно и есть. Иконка видео
Трамп своим наездом на тайленол вызвал сотрясение биг-фармы 392
Большегрузы спешат в Старый Свет с товаром из Поднебесной. Иконка видео
Китай запустил Ледовый Шелковый путь по Арктике 468

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 5
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 27
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 62
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 46
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 50
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 74
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 5
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 27
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 62

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео