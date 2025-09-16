Одно из последствий политической нестабильности, в которую погружается страна: Франция потеряла двойной рейтинг А от агентства Fitch, что может увеличить стоимость заимствований для государства.

Никаких подарков новому премьер-министру Франции. Как и ожидалось, агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Франции с "AA-" до "A+", обвинив вэтом "фрагментацию и растущую поляризацию внутренней политики" во второй по величине экономике ЕС.

В своем отчете американское агентство заявило, что потрясения, вызванные последовательными падениями правительства после досрочных парламентских выборов 2024 года, ослабили способность политической системы осуществлять"далеко идущую фискальную консолидацию". Также отмечалось, что вряд ли удастся снизить дефицит государственного бюджета до уровня ниже 3% ВВП в 2029 году, как надеялась уходящая исполнительная власть.

Более того, Fitch прогнозирует, что долг вырастет с 113,2% ВВП в 2024 году до 121% в 2027 году"без явных перспектив стабилизации в последующие годы".

"Растущий государственный долг Франции ограничивает ее способность справляться с новыми потрясениями без дальнейшего ухудшения состояния государственных финансов", - отмечает агентство, которое скептически относится к быстрому разрешению политического кризиса.

"Мы ожидаем, что подготовка к президентским выборам 2027 года еще больше ограничит возможности для фискальной консолидации в краткосрочной перспективе, и считаем весьма вероятным, что политический тупик сохранится и после выборов", - предупреждает Fitch.

Сигнал для инвесторов, но не без последствий для французов, с потенциальным ростом процентных ставок по кредитам на недвижимость. Хотя эксперты, опрошенные Euronews, говорят, что рынок ожидал такого понижения рейтинга, добавляя, что влияние на процентные ставки должно остаться ограниченным.

Выход из политического паралича

Берси обвиняет сложившуюся ситуацию, подчеркивая при этом"прочность французской экономики". Ушедший в отставку министр экономики Эрик Ломбар заявил, что"принял к сведению" решение Fitch, которое, по его словам, было продиктовано"состоянием наших государственных финансов и политической неопределенностью".

"Новый премьер-министр уже начал консультации с политическими силами, представленными в парламенте, с целью принятия бюджета страны и продолжения усилий по восстановлению наших государственных финансов", - заверил он X.

Предшественник Себастьяна Лекорню Франсуа Байру ранее не получил вотума доверия в Национальном собрании за свое желание сэкономить около 44 миллиардов евро в рамках бюджета на 2026 год.

Ситуация остается тревожной, объясняет Адриен Каматт, старший экономист Natixis CIB по Франции, Бельгии и еврозоне,"поскольку дефицит является одним из самых высоких в ЕС и составляет 5,8% в 2024 году, в то время как стабилизационный дефицит составляет около 2,8%".

"Фискальная консолидация является сложной задачей в условиях политической раздробленности и социальных рисков. Тем не менее, у Франции есть ряд преимуществ, которые помогут ей справиться с этой задачей: диверсифицированная экономика, более благоприятная демография, чем у ее соседей, большие сбережения домохозяйств и устойчивая ситуация в бизнесе", - сказал он в интервью Euronews.