Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Fitch прознозирует: экономика Франции к 2027 году упадет еще ниже 0 283

Бизнес
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Беспорядки - неважный фон для народного хозяйства.

Беспорядки - неважный фон для народного хозяйства.

Одна из крупнейших стран Евросоюза отказалась урезать расходы.

Одно из последствий политической нестабильности, в которую погружается страна: Франция потеряла двойной рейтинг А от агентства Fitch, что может увеличить стоимость заимствований для государства.

Никаких подарков новому премьер-министру Франции. Как и ожидалось, агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Франции с "AA-" до "A+", обвинив вэтом "фрагментацию и растущую поляризацию внутренней политики" во второй по величине экономике ЕС.

В своем отчете американское агентство заявило, что потрясения, вызванные последовательными падениями правительства после досрочных парламентских выборов 2024 года, ослабили способность политической системы осуществлять"далеко идущую фискальную консолидацию". Также отмечалось, что вряд ли удастся снизить дефицит государственного бюджета до уровня ниже 3% ВВП в 2029 году, как надеялась уходящая исполнительная власть.

Более того, Fitch прогнозирует, что долг вырастет с 113,2% ВВП в 2024 году до 121% в 2027 году"без явных перспектив стабилизации в последующие годы".

"Растущий государственный долг Франции ограничивает ее способность справляться с новыми потрясениями без дальнейшего ухудшения состояния государственных финансов", - отмечает агентство, которое скептически относится к быстрому разрешению политического кризиса.

"Мы ожидаем, что подготовка к президентским выборам 2027 года еще больше ограничит возможности для фискальной консолидации в краткосрочной перспективе, и считаем весьма вероятным, что политический тупик сохранится и после выборов", - предупреждает Fitch.

Сигнал для инвесторов, но не без последствий для французов, с потенциальным ростом процентных ставок по кредитам на недвижимость. Хотя эксперты, опрошенные Euronews, говорят, что рынок ожидал такого понижения рейтинга, добавляя, что влияние на процентные ставки должно остаться ограниченным.

Выход из политического паралича

Берси обвиняет сложившуюся ситуацию, подчеркивая при этом"прочность французской экономики". Ушедший в отставку министр экономики Эрик Ломбар заявил, что"принял к сведению" решение Fitch, которое, по его словам, было продиктовано"состоянием наших государственных финансов и политической неопределенностью".

"Новый премьер-министр уже начал консультации с политическими силами, представленными в парламенте, с целью принятия бюджета страны и продолжения усилий по восстановлению наших государственных финансов", - заверил он X.

Предшественник Себастьяна Лекорню Франсуа Байру ранее не получил вотума доверия в Национальном собрании за свое желание сэкономить около 44 миллиардов евро в рамках бюджета на 2026 год.

Ситуация остается тревожной, объясняет Адриен Каматт, старший экономист Natixis CIB по Франции, Бельгии и еврозоне,"поскольку дефицит является одним из самых высоких в ЕС и составляет 5,8% в 2024 году, в то время как стабилизационный дефицит составляет около 2,8%".

"Фискальная консолидация является сложной задачей в условиях политической раздробленности и социальных рисков. Тем не менее, у Франции есть ряд преимуществ, которые помогут ей справиться с этой задачей: диверсифицированная экономика, более благоприятная демография, чем у ее соседей, большие сбережения домохозяйств и устойчивая ситуация в бизнесе", - сказал он в интервью Euronews.

Читайте нас также:
#франция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic отранжирует желающих улететь пассажиров
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic отранжирует желающих улететь пассажиров
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт 179
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро 8 1651
Когда президент говорит - значит, так оно и есть. Иконка видео
Трамп своим наездом на тайленол вызвал сотрясение биг-фармы 392
Большегрузы спешат в Старый Свет с товаром из Поднебесной. Иконка видео
Китай запустил Ледовый Шелковый путь по Арктике 468

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 6
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 27
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 62
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 46
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 50
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 74
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 6
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 27
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 62

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео