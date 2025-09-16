Baltijas balss logotype
Картофель и тыквы гниют на полях — урожай катастрофически мал

Дата публикации: 16.09.2025
LETA
Картофель и тыквы гниют на полях — урожай катастрофически мал
ФОТО: pixabay

Этот год оказался одним из самых сложных для латвийских овощеводов за последние годы, пишут общественные СМИ.

Дождливое и прохладное лето местами сократило урожай вдвое, а в некоторых хозяйствах урожая вообще нет. Последствия этого особенно заметны на картофельных и тыквенных полях - часть урожая не выросла, а овощи, предназначенные для хранения, нужно быстро продать, поскольку они заражены патогенами и быстро портятся.

"Сейчас картофель с полей загружают на склад. В прошлом году общий урожай составил около трёх тысяч тонн. Если в этом году будет полторы тысячи тонн, я буду рад", - сказал председатель правления SIA "Baldones lauki" Иварс Пундиньш.

Он выращивает картофель уже более 30 лет. В среднем за год засевается около 80 гектаров. В этом году из-за дождей и прохладного лета урожай уменьшился почти вдвое, а убытки оцениваются примерно в 200 тысяч евро.

"Я очень надеюсь, что в этом году цена будет выше, чем в предыдущие годы, потому что иначе нам, картофелеводам, да и овощеводам, будет очень трудно выжить. А если в этом году будут большие минусы, то каждый следующий год будет ещё сложнее", - сказал Пундиньш.

В Курземе, на крупнейшем тыквенном хозяйстве "Kliblapsas" тоже печалятся - большинство крупных тыкв ещё не созрело, хотя все растения в цветах.

#сельское хозяйство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео