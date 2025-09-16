Путешествие отменено? Как закрытие воздушного пространства влияет на рейсы из и в Рижский аэропорт

Как уже сообщалось, с прошлого четверга, 11 сентября, Латвия закрыла воздушное пространство на восточной приграничной территории. На данный момент ограничение действует до 18 сентября и введено в целях превентивной защиты, пишет LA.LV .

Чтобы выяснить, как закрытие воздушного пространства повлияет на работу Рижского аэропорта и коммерческие рейсы, LA.LV связался с пресс-секретарём ГАО «Латвийское авиационное управление» Арнисом Лапиньшем.

Он пояснил, что воздушное движение вне закрытой зоны не затронуто. Также ограничения не касаются коммерческих рейсов в и из Рижского аэропорта.

«Следует отметить, что самолёты, которые пересекли или чей план полёта предусматривает пересечение воздушного пространства России или Беларуси, не имеют права взлетать или приземляться в аэропортах стран Европейского союза. Воздушное пространство на границе Латвии с Россией и Беларусью пересекают только воздушные суда третьих стран, совершающие транзитные перелёты», — пояснил Лапиньш.

Он добавил: «Воздушное пространство на восточной границе закрыто до эшелона FL195 (FL — эшелон полёта, flight level), что не повлияет на транзитные перелёты, так как они проходят выше уровня FL300. За пределами закрытой зоны организация воздушного движения будет осуществляться без изменений. Согласно сообщению NOTAM, изданному НВС (Национальными вооружёнными силами), тем, кто захочет лететь в этой зоне, необходимо получить разрешение от НВС».

Также Лапиньш объяснил, как контролируется закрытая зона: «Службы управления воздушным движением будут следить за тем, чтобы воздушные суда, находящиеся в контролируемом воздушном пространстве, не вошли в зону с ограничениями, тогда как пилоты, находящиеся в неконтролируемом пространстве, сами несут ответственность за то, чтобы не нарушать эти границы».