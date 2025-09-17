Государство пытается избавиться от дома с тремя атлантами. Сколько хотят денег?

Сегодня начинается организованный ГАО Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) аукцион, на котором планируется продать здание на улице Театра в Старой Риге по начальной цене 2,71 миллиона евро, сообщает агентство ЛЕТА.

Недвижимость включает участок земли площадью 435 квадратных метров и административное пятиэтажное здание с мансардой общей площадью 1891,4 квадратного метра.

Аукцион завершится 17 октября.

VNĪ указывает, что выставленный на продажу объект по адресу Театра 9 — это здание в эклектично-декоративном стиле модерн, построенное для торговца книгами и антиквариатом Карлиса Екаба Зихманиса. Фасад здания украшен характерными для эклектики элементами — мотивами раковин и растительных гирлянд, несколькими атлантами, поддерживающими выступающий балкон, а также мозаикой. Особенностью угловой башни здания является скульптурная группа из трёх атлантов, созданная скульптором Августом Фольцем. На плечах атлантов покоится освещённый ночью земной шар.

По информации VNĪ, в 1989 году в здании была проведена реставрация, и большая его часть находится в хорошем или удовлетворительном техническом состоянии. С 1992 года в здании располагается посольство Италии.

Член правления VNĪ Андрис Варна пояснил, что, оценив потребности государственных учреждений в помещениях и аспекты эффективного использования финансовых ресурсов, VNĪ приняло решение дать дому возможность развиваться в новом качестве под управлением другого владельца.

Подать заявку на участие в аукционе можно с 17 сентября по 7 октября. Аукцион завершится 17 октября. Лица, желающие участвовать в аукционе, должны внести гарантийный взнос в размере 10% от начальной цены объекта до 7 октября 2025 года.

Согласно стратегии капитального общества, VNĪ в долгосрочной перспективе обслуживает только те объекты, которые необходимы для нужд государственного управления. Объекты, которые в долгосрочной перспективе не нужны государственным учреждениям и приносят убытки, отчуждаются в порядке, установленном законом, через публичные аукционы или передаются другим распорядителям. Отчуждение даёт возможность объектам получить новое применение, а государству — средства для реализации проектов.

VNĪ основано в 1996 году, 100% акций принадлежит Министерству финансов.