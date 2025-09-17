Baltijas balss logotype
Платиновая лихорадка: «Росатом» начал добычу драгметаллов из ядерных отходов

Бизнес
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Ученые «Росатома» первыми в мире разработали технологию одновременного извлечения металлов платиновой группы из растворов переработки ОЯ.

Ученые «Росатома» первыми в мире разработали технологию одновременного извлечения металлов платиновой группы из растворов переработки ОЯ.

Найден простой и эффективный способ решения этой задачи.

Ученые «Росатома» впервые в мире создали технологию, позволяющую извлекать сразу несколько платиновых металлов из растворов, образующихся при переработке отработавшего ядерного топлива: рутений, радий и палладий. Ранее такой технологии не существовало.

Исследователи из Радиевого института имени В. Г. Хлопина (входит в научный дивизион «Росатома») в течение пяти лет работали над уникальным методом извлечения металлов платиновой группы из высокоактивных отходов. Присутствие этих металлов серьезно осложняет переработку отходов методом остекловывания.

В условиях высоких температур (1100-1200 °C) платиновые металлы нарушают распределение электрических токов в стекломассе, что может приводить к остановке процесса. Кроме того, такие металлы ухудшают качество конечного продукта — стекловидного материала, что снижает его надежность для долговременного захоронения.

В результате экспериментов ученым удалось подобрать реагент, который одновременно осаждает три металла: рутений, родий и палладий. Таким реагентом стал гексацианоферрат железа. Ранее не существовало методов для совместного извлечения этих ценных элементов из высокоактивных растворов (ВАО).

Как пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории технологий обращения с радиоактивными отходами института Владимир Королев, найден простой и эффективный способ решения этой задачи. Внедрение новой технологии усовершенствует производственную цепочку и повысит технологическую безопасность процесса остекловывания ВАО. При этом разработка существенно продлит срок службы самого оборудования для остекловывания высокоактивных отходов.

#росатом
Оставить комментарий

