Убрать всё российское, вернуть латвийское: реформа Центрального рынка Риги началась с пропажи матрёшек

Один из вице-мэров Риги добрался до Центрального рынка и выпустил пресс-релиз «о неотложных шагах по приведению его в порядок».

Рынку поставлена стратегическая задача в 2030 году стать одним из самых современных рынков Европы. Впрочем, 2030 год – это еще нескоро, поэтому велено позаботиться о том, чтобы рынок уже в переходный период претерпевал позитивные изменения за счёт быстрых решений. А для этого надо сделать следующее:

В овощной павильон частично вернутся продавцы овощей и фруктов уже в следующем месяце.

Будет усилен контроль за ассортиментом и продукцией торговцев, в том числе для предотвращения торговли товарами из России/Беларуси или продукцией, их символизирующей.

Усилится соблюдение норм использования латышского языка, для чего разрабатывается некий Меморандум доброй воли для торговцев.

Кроме того, в процессе подготовки находится перенос торговли промышленными товарами в специально выделенную для этого открытую зону, что планируется реализовать в следующем году.

«Мы едины во мнении, что на рынке необходимо укреплять латышское культурное пространство… Уже прекращена торговля матрёшками, российской прессой и другой продукцией, символизирующей государство-агрессора», — сообщил заместитель мэра Риги.