Убрать всё российское, вернуть латвийское: реформа Центрального рынка Риги началась с пропажи матрёшек

Бизнес
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Убрать всё российское, вернуть латвийское: реформа Центрального рынка Риги началась с пропажи матрёшек
ФОТО: Виталий Вавилкин

Один из вице-мэров Риги добрался до Центрального рынка и выпустил пресс-релиз «о неотложных шагах по приведению его в порядок».

Рынку поставлена стратегическая задача в 2030 году стать одним из самых современных рынков Европы. Впрочем, 2030 год – это еще нескоро, поэтому велено позаботиться о том, чтобы рынок уже в переходный период претерпевал позитивные изменения за счёт быстрых решений. А для этого надо сделать следующее:

В овощной павильон частично вернутся продавцы овощей и фруктов уже в следующем месяце.

Будет усилен контроль за ассортиментом и продукцией торговцев, в том числе для предотвращения торговли товарами из России/Беларуси или продукцией, их символизирующей.

Усилится соблюдение норм использования латышского языка, для чего разрабатывается некий Меморандум доброй воли для торговцев.

Кроме того, в процессе подготовки находится перенос торговли промышленными товарами в специально выделенную для этого открытую зону, что планируется реализовать в следующем году.

«Мы едины во мнении, что на рынке необходимо укреплять латышское культурное пространство… Уже прекращена торговля матрёшками, российской прессой и другой продукцией, символизирующей государство-агрессора», — сообщил заместитель мэра Риги.

Оставить комментарий

(14)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    18-го сентября

    Тут какой-то Алекс недоношенный пропирдел. Слухай амёба, Когда заеончат с хохлами. Придут и примерно тебя опустят....)))))))))) Поц смердячий.......

    63
    12
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    18-го сентября

    А что у вас есть... Вы всё уничтожили... У вас нет ничего-вы голодранцы....))))))))))))))) ААА НЕ НЕ ПРАВ.. ДОЛГИ У ВАС ЕСТЬ-ОГРОМНЫЕ.))))))))))))))))) ПОЗОРИЩЕ....

    105
    12
  • Д
    Дед
    17-го сентября

    Просто в конце концов нужно подать в суд на этих клоунов. Частный предприниматель сам решает, что продавать и покупать, кого нанимать на работу и какие требования к работнику предъявлять и даже на каком языке разговаривать. Это ни он должен государству, а оно, потому как получает плату в виде налогов.

    133
    3
  • lo gos
    lo gos
    17-го сентября

    Латвийского там ничего и нету. Латвийская только на хуторах куча навоза и коровы.

    185
    10
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    lo gos
    17-го сентября

    Коров на хуторах уже больше нет, ибо доить некому. Все доярки теперь вальяжно развалились в креслах по кабинетам, с маникюром - педикюром в Старой Риге!

    100
    3
  • З
    Злой
    17-го сентября

    Посмотрим, когда переобуваться начнут..

    156
    6
  • З
    Злой
    17-го сентября

    Если товар не под санкциями, торговец спокойно может его продавать или подать в суд на рижскую сраную думу.

    165
    3
  • З
    Злой
    17-го сентября

    Не будут говорить со мной по-русски, денег моих им не будет.

    147
    8
  • А
    Алекс
    Злой
    17-го сентября

    В раше тебя ждут,не дождутся тебя по-русски поговорить. И переобуют тебя и загремишь на СВОлочную операцию и станешь Добрым.

    9
    139
  • З
    Злой
    Злой
    17-го сентября

    Так я и говорю, посмотрю как ты на броню цветы понесёшь, могу подсказать хороший цветочный магазин.

    90
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го сентября

    Нет мозгов, ну нет. И взять их неоткуда. Только уничтожение, разграбление и ложь.

    143
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го сентября

    На что только не пойдет современная Рижс Ая дума, лишь только до ЕвроСоюзовского бабла добраться!!! Воры они и есть воры. Ни совести, ни чести, ни принципов.

    130
    3
  • Е
    Ехидный
    17-го сентября

    открою страшую тайну для рижских властей - торговцу на рынке похрен на каком языке говорить , для него главное , чтобы его товар купили !!!

    198
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го сентября

    Латышам надо срочно снести амбары около Центрального базара, которые русские купцы построили за свои деньги! Если не нужны матрёшки, то на х*й и эти амбары сдались?

    203
    2
Читать все комментарии

