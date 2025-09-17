Baltijas balss logotype
Украина вывозит продукты в Европу, народу придется затянуть пояса

Бизнес
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Ничего другого от военной экономики ждать не приходится.

Ничего другого от военной экономики ждать не приходится.

Производители расширяют экспорту, соответственно меняется стоимость и на внутреннем рынке.

С 15 октября в Украине прогнозируется подорожание продуктов питания, особенно подсолнечного масла. Стоимость этого продукта вырастет минимум на 40%, сообщил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук в эфире День.Live.

В то же время, по его словам, цена на картофель в этом году будет стабильна при условии, что он сохранится в картофелехранилищах. Что касается других овощей, прогнозирует нардеп, то весной будет преобладать импорт, и соответственно, цена вырастет.

"Потому что хранить негде, и собственная продукция закончится достаточно быстро. Поэтому овощи будут иметь достаточно высокую цену", - пояснил депутат. "Учитывая, что цены на подсолнечник, кукурузу, сою, пшеницу на мировых биржах и везде поднимаются, то точно удешевление никак нельзя прогнозировать", - утверждает депутат.

Кроме того, отметил он, есть существенный дефицит рабочей силы:

"Владельцы бизнеса просто гоняются за квалифицированной работниками, перекупая друг у друга. Заработные платы из-за этого повышаются, порой до уровня таких стран, как Чехия, Словакия, Венгрия".

Он добавил, что это все, а также стоимость электроэнергии, влияет на цену молока и мяса.

Как сообщал ранее УНИАН, цены на помидоры в Украине набирают обороты. С начала текущей недели томаты, выращенные в теплицах, подорожали в среднем уже на 14%. Производители продают этот товар по цене 35-55 грн/кг в зависимости от качества и объемов партий. По мнению аналитиков, на рост цен влияет снижение предложения, вызванное сокращением урожая овощей на украинских тепличных комбинатах.

Кроме того, отмечалось, что за год яблоки подорожали вдвое, а яйца - в 1,7 раза. Более чем на треть подорожало мясо и птица: филе куриное - на 37,5% (до 264 грн), свинина - на 36,8% (до 249 грн), тушки куриные - на 35,9% (до 118 грн). Говядина подорожала на 22,9%.

Также прогнозируется, что в Украине больше не будет дешевых яблок. Ведь производители расширяют экспорт фрукта за границу, соответственно более высокие экспортные цены меняют стоимость фрукта и на внутреннем рынке, рассказал президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник. Он прогнозирует, что килограмм яблок в этом году будет стоить 30-35 гривен, максимум 40 гривен. "То есть не 70, и не 100 гривен за килограмм, как было не так давно. Но и по 5 гривен яблоки уже никогда не будут", - предупредил эксперт.

#продукты
