Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ЕЦБ поставил паузу: что будет с кредитами и вкладами в Латвии? 0 1527

Бизнес
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
ЕЦБ поставил паузу: что будет с кредитами и вкладами в Латвии?
ФОТО: pixabay

Европейский центральный банк (ЕЦБ) этим летом снизил базовую процентную ставку до 2% и на двух последних заседаниях сохранил ее без изменений, тем самым завершив продолжавшийся почти год цикл понижения, пишет Diena.

Немногим более года назад ставка составляла 4%. Сейчас монетарная политика близка к нейтральному уровню, и, если инфляция сохранится на уровне около 2%, у ЕЦБ не будет необходимости снижать ставки.

Эта ставка - одна из ключевых, так как влияет на стоимость заемных средств в еврозоне, включая EURIBOR. Она отражается и на расходах заемщиков с привязкой к меняющейся ставке EURIBOR, и на процентных ставках по вкладам, а также влияет на макроэкономические показатели еврозоны - инфляцию, рост ВВП и уровень занятости.

"Пока инфляция в еврозоне сохраняется около целевого уровня в 2% и наблюдается пусть умеренный, но рост экономики (во втором квартале - на 1,5%), ЕЦБ, скорее всего, не будет существенно менять ставки. По прогнозам участников финансового рынка, пересмотр ставки ЕЦБ не ожидается как минимум до июля 2026 года", - говорит руководитель управления ресурсами "Rietumu bankа" Дмитрий Крыловский.

Экономист банка "Luminor" Петерис Страутиньш также отмечает, что процентные ставки стабилизировались и на рынках пока не заметно значительных колебаний. Однако гарантировать, что нынешняя ситуация останется стабильной до лета или хотя бы весны, невозможно, поскольку в мировой экономике и геополитике постоянно происходят перемены, а это напрямую влияет на экономику еврозоны и, соответственно, на процентные ставки.

В настоящее время ЕЦБ прогнозирует, что инфляция в еврозоне в следующем году может снизиться до 1,7%, что будет ниже целевого показателя. В связи с этим Крыловский считает, что после достижения этого уровня ЕЦБ может немного снизить ключевые процентные ставки для стимулирования экономики, что приведет к небольшому снижению ставки EURIBOR. Последние прогнозы ЕЦБ свидетельствуют о том, что инфляция снизится с нынешних примерно 2% до 1,7% в следующем году и до 1,9% в 2027 году.

Читайте нас также:
#кредиты #ецб
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
3
3
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic отранжирует желающих улететь пассажиров
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic отранжирует желающих улететь пассажиров
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест 136
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт 193
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро 8 1712
Когда президент говорит - значит, так оно и есть. Иконка видео
Трамп своим наездом на тайленол вызвал сотрясение биг-фармы 405

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 19
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 27
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 43
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 96
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 52
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 85
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 19
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 27
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 43

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео