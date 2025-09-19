Baltijas balss logotype
Энергетическая стратегия - слишком размытая? Реальный план или бумага для Брюсселя?

Бизнес
Дата публикации: 19.09.2025
LETA
Энергетическая стратегия - слишком размытая? Реальный план или бумага для Брюсселя?

Этим летом правительство наконец утвердило энергетическую стратегию Латвии до 2050 года, однако в ней не обозначены ни политика тарифов на передачу и распределение электроэнергии, которая существенно влияет на инвестиционную среду и расходы конечных пользователей, ни потенциальные экспортные рынки электроэнергии, пишет Latvijas Avīze. Прогнозы ее потребления также довольно скромны.

"Latvijas Avīze" выяснила, как представители энергетической отрасли оценивают этот давно ожидаемый документ и не является ли он лишь очередной бумажкой для европейских бюрократов, имеющей мало связи с реальностью.

"Энергетическая стратегия Латвии не была требованием Еврокомиссии, в отличие от Национального плана по энергетике и климату. Однако такой документ, который ясно демонстрирует цели, амбиции и видение того, чего государство хочет достичь к 2050 году, был необходим и для энергетической отрасли, и для жителей страны. В энергетике проекты не реализуются быстро: требуется их общественное обсуждение, оценка воздействия на окружающую среду, сам строительный процесс тоже занимает довольно много времени, поэтому если со временем приоритеты меняются, перескакивая с одного на другой, результата достичь невозможно", - отмечает президент латвийского национального комитета Всемирного энергетического совета Ольга Богданова.

Она подчеркивает, что стратегия должна быть связана с экономикой страны, так как энергетические проекты - не самоцель, а инструмент стимулирования ее развития.

"В стратегии акцент сделан не только на ценах энергоресурсов, безопасности поставок или устойчивости - она содержит также принцип трилеммы, то есть компромисса между этими тремя приоритетами, что позволит удерживать их в равновесии", - говорит Богданова, отмечая, что это главный плюс стратегии, тогда как главным минусом остается непредсказуемость геополитических событий и быстрый технологический прогресс.

"Вокруг слишком много переменных факторов, которые мешают точно прогнозировать будущее, поэтому стратегию придется регулярно пересматривать", - добавляет эксперт, в то же время отмечая, что отрасль наконец получила ясность, чего государство хочет достичь, и это позволяет прогнозировать инвестиции и упорядочивать нормативное регулирование.

"Всю эту хореографию можно грамотно организовать только при четком определении видения и основных направлений, как его достичь", - подчеркнула Богданова, отмечая, что энергетическая отрасль всегда будет выше других, ведь если нет энергетики - нет и развития.

#энергетика
Видео