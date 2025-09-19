Как заработать на криптовалюте в 2025: инструкция для новичков

По данным Tangem на сентябрь 2025 года, в мире существует более 37 миллионов уникальных криптовалют. Несмотря на такую большую цифру, только около 10‑20 тысяч из них считаются действительно активными — их отслеживают, ими торгуют, они имеют существенный объем и рыночное движение. Аналитики CoinGecko отмечают взрывной рост числа токенов — с 428 тысяч в 2021 году до почти 7 миллионов к 2025-му.

Разобраться с нуля в этой теме не так сложно, как кажется. Способов заработка в криптовалюте — десятки. В каждом из них свои нюансы и риски, особенно для новичка. В этой статье мы разберем основные, самые подходящие новичкам.

На крипторынке важно помнить: то, что срабатывало еще в прошлом году, сегодня может не принести ни копейки. А иногда и вовсе привести к убыткам. На волне хайпа появляется много сомнительных проектов, которые маскируются под перспективные.

Поэтому данный текст — не реклама «волшебных токенов» и не гайд в духе «вложи сто рублей — получи миллион». Это простое и честное руководство для новичков, которые хотят войти в крипту без фанатизма, но с интересом и расчетом.

Мы расскажем, как работает рынок криптовалюты в 2025 году, какие есть форматы заработка, что из этого подойдет лично вам, а что лучше обойти стороной. Покажем реальные проекты, которые набирают популярность прямо сейчас, и разберем, как выбрать те, где действительно можно заработать. Пусть и не миллион за один день (хотя и такое бывает).

Если вы давно хотели попробовать, но не знали с чего начать, добро пожаловать!

ТОП проектов для заработка в 2025 году

Среди тысяч токенов на рынке легко потеряться, особенно если вы только начинаете. Чтобы упростить старт, мы выбрали три проекта, которые активно развиваются в 2025 году и уже набрали аудиторию. Они отличаются по механике, но объединяет одно: за ними стоит понятная идея и потенциально интересная модель заработка. Вот на кого стоит обратить внимание в первую очередь:

Maxi Doge — мемкоин на базе Solana, где можно делать ставки с плечом до 1000х. Идея рискованная, но если использовать с умом, дает шанс на хороший профит. Snorter — криптосервис для автоматического копирования сделок с акцентом на новые токены в экосистеме Solana. Работает через Telegram-бота.

Bitcoin Hyper — Layer-2 решение для Биткоина с поддержкой DeFi и смарт-контрактов. Если хотите разобраться в технологии блокчейна, начните с него.

Если пока непонятно, что это за проекты, не спешите закрывать статью. Сейчас расскажем подробнее: что они делают, как работают и как на них заработать.

Как криптовалюты зарабатывают сами себя

Принцип «деньги делают деньги» в полной мере работает и с криптовалютами. Различные механики помогают систематически увеличивать капитал в цифровых активах. Рассмотрим некоторые из них на конкретных примерах.

Maxi Doge — торговля с максимальным плечом

Maxi Doge — это мемкоин, созданный для развлечения, но с реальной механикой заработка. Мемкоины — это криптовалюты, которые сначала запускают как шутку или мем, но некоторые из них неожиданно становятся популярными и быстро растут в цене.

Сам токен (цифровая единица, которую можно купить, продать или хранить) используется в системе ставок. Вы делаете прогноз: курс пойдет вверх или вниз. Если угадаете — заработаете. Если нет — ставка сгорает. Это похоже на спортивное пари или торговлю акциями, только здесь все работает через смарт-контракт — специальную программу на блокчейне, которая автоматически выполняет условия сделки. Без посредников, без вмешательства извне.

Важно: Maxi Doge — это не просто веселый мем. У проекта продуманная система. 40% всех токенов идут на маркетинг, 25% — на выходы на биржи. Это создает спрос и помогает продвигать монету. Есть стейкинг с высокой доходностью: можно заморозить токены и получать награды. Команда планирует поддержку фьючерсов и деривативов — это редкость для проектов из категории мем-коинов.

Все это влияет на интерес со стороны трейдеров и на рост стоимости токена. А значит, при грамотном подходе и учете рисков Maxi Doge может дать хорошую прибыль даже с небольшой суммы. На момент создания статьи один токен стоит всего $0,0002575, хотя эта цифра постоянно растет. Проект собрал уже $2,3 млн ранних инвестиций.

Максимальное плечо — до 1000х. Это значит, что даже с 1 долларом можно открыть сделку, как будто у вас 1000. Если ставка сыграет, доход может быть огромным. Но и риск высокий: большинство сделок не срабатывают. Поэтому такие инструменты лучше использовать очень аккуратно и только на небольшой процент капитала.

Snorter — отслеживание чужих сделок

Snorter — это бот в Telegram, который помогает зарабатывать на новых токенах в экосистеме Solana. Он создан для тех, кто хочет находить перспективные монеты и заходить в них раньше других, пока цена еще не выросла. В первые минуты после запуска токены часто стоят дешево, и именно в этот момент можно купить их с расчетом на быстрый рост. Спустя несколько часов или дней цена может вырасти в разы, особенно если токен начинает набирать популярность.

Бот работает на базе блокчейна Solana — одной из самых быстрых и дешевых сетей в мире. Благодаря этому Snorter может оперативно искать и покупать токены сразу после запуска.

Внутри бота есть инструменты копитрейдинга, защита от скама, фильтры по ликвидности. Все это делает Snorter полезным даже для новичков: можно следовать за опытными трейдерами, а система предупредит, если токен выглядит подозрительно.

Проект быстро набирает популярность. Разработчики активно поддерживают сообщество, публикуют аналитику и обновления. Уже сейчас за Snorter следят более 40 000 пользователей. Сборы на пресейле составили почти $4 млн, а стоимость токена на момент написания текста составляет $0,1047.

Мы добавили этот проект в подборку, потому что он подходит тем, кто хочет купить мемкоины, но не знает, с чего начать. Здесь все автоматизировано, а сама идея быть первым в перспективных запусках может принести высокий доход. Конечно, как и в любых инвестициях, важно не вкладывать все деньги в один проект. Но для портфеля с высокими рисками Snorter — интересная находка.

Bitcoin Hyper — инвестиции в инфраструктуру

Bitcoin Hyper — это новый проект, который делает главную криптовалюту — биткоин — более гибким. Сейчас биткоин часто сравнивают с цифровым золотом: он надежен, но не очень удобен для повседневного использования. Причина в самой технологии. Транзакции проходят медленно, комиссии могут быть высокими, а смарт-контракты (автоматические цифровые соглашения) не поддерживаются. Bitcoin Hyper меняет это.

Он работает как надстройка (так называемый Layer 2). Проще говоря, дополнительный уровень, который подключается к основному блокчейну. Благодаря этому Bitcoin Hyper делает переводы почти мгновенными и в десятки раз дешевле. А еще добавляет поддержку DeFi (децентрализованных финансовых инструментов) и смарт-контрактов. Все это открывает путь к созданию приложений, кошельков и торговых платформ на основе биткоина.

Проект построен на Solana Virtual Machine. Это значит, что разработчики могут быстро создавать продукты и переносить код из других популярных сетей. При этом безопасность остается на уровне самого биткоина, но возможности становятся шире.

Для тех, кто только начинает, Bitcoin Hyper — это способ войти в перспективный проект на ранней стадии. Сейчас идет пресейл. Токены еще не торгуются на крупных биржах, но уже доступны для покупки напрямую на сайте разработчиков. Стоимость на момент создания текста составляет всего $0,0002565 за токен. На этом этапе можно купить больше токенов за небольшую сумму, а если проект вырастет после выхода на биржи, заработать на разнице в цене. Уже собрано более 3,7 миллиона долларов, что подтверждает заметный интерес со стороны инвесторов.

Но главное — такие проекты появляются нечасто. В 2025 году запуск Layer-2 решений для биткоина — это один из самых заметных трендов на крипторынке. И у Bitcoin Hyper есть все шансы занять свою нишу.

Но криптовалюта — это не только мемы и торговля. Можно зарабатывать, даже если вы не хотите разбираться в графиках или переживать за каждую сделку.

Пассивный способ заработка на майнинге

Облачный майнинг — это способ получать прибыль от криптовалют без покупки оборудования и сложной настройки. По сути, вы арендуете вычислительные мощности у компании, которая уже построила дата-центры и подключила все к нужным блокчейн-сетям. Ваш вклад — деньги. Их задача — майнить криптовалюту и делиться прибылью.

В отличие от торговли, здесь не нужно следить за курсами, выбирать токены или сидеть в терминале. Все автоматизировано: доход поступает на счет, пока вы просто остаетесь активным пользователем платформы. Но важно понимать, что облачный майнинг — не волшебная кнопка “заработать на криптовалюте без усилий”. Тут тоже есть риски: от колебаний рынка до нестабильных проектов.

Важно: доход здесь скромнее, чем при активной торговле или инвестициях в перспективные токены. Но для старта и как дополнительный источник заработка это хороший вариант со сниженными рисками. Особенно если вы только начинаете разбираться, как зарабатывать на криптовалюте с минимальными вложениями.

Как безопасно хранить криптовалюту

Если вы только начинаете разбираться в криптовалютах, первый логичный вопрос: где вообще хранить свои токены. Покупка — это еще не все. Чтобы не потерять капитал, нужно выбрать надежное место для хранения. И чем раньше вы это сделаете, тем спокойнее будет путь в крипте.

Самый простой способ — завести надежный криптокошелек. Это бесплатное приложение, которое позволяет хранить, получать и отправлять криптовалюту прямо с телефона. Все, что нужно — сохранить seed-фразу. Это как ключ от сейфа: потеряете ее, восстановить доступ не получится. Свои кошельки предлагают и популярные криптовалютные биржи, на которых торгуют сотни тысяч пользователей. По сути, это онлайн-платформы, где можно купить, продать или обменять криптовалюту. Многие новички думают, что на этом этапе можно просто оставить свои токены на бирже и забыть. Но это ошибка. Биржа — это не место для хранения, а всего лишь инструмент для торговли.

Представьте вокзал: зайти, купить билет, уехать — удобно. Но ночевать на вокзале добровольно вы бы не стали. С биржами работает та же логика. Если площадку взломают, заморозят средства из-за санкций или она внезапно закроется, вы можете потерять капитал.

Поэтому после покупки криптовалюты ее лучше перевести на собственный кошелек.

Заключение

Зарабатывать на криптовалюте в 2025 году — новая норма жизни. Это уже не история для IT-специалистов или биржевых спекулянтов. Все стало проще, и даже без опыта можно разобраться в базовых инструментах и попробовать себя с минимальными вложениями и рисками.

Кто-то начинает с пассивного доход через стейкинг или облачный майнинг. Такой формат позволяет зарабатывать даже тем, кто не готов заниматься трейдингом или запускать сложные схемы.

Кто-то пробует трейдинг. Кто-то заходит в проекты на стадии пресейла, когда токен еще не вышел на биржи и его стоимость минимальна.

Так работают проекты, о которых мы рассказали выше. Они разные по концепции, но объединяет их одно: возможность заработать при грамотном подходе.

Если вы только начинаете, выберите один способ — и разберитесь в нем. Затем приступайте ко второму, третьему и так далее. Крипторынок меняется быстро, и новые возможности появляются постоянно. Главное — подходить к делу с интересом и холодной головой.

Частые вопросы

Чем мемкоины отличаются от обычных криптовалют?

Мемкоины — это токены, которые изначально создавались как шутка или ирония (вроде Dogecoin), но со временем стали полноценными цифровыми валютами. Их цена сильно зависит от хайпа, но у некоторых появляются реальные функции, как у Maxi Doge.

Что такое стейкинг и зачем он нужен?

Стейкинг — это способ пассивного заработка. Вы «замораживаете» свои токены в сети и получаете за это вознаграждение. Подходит для тех, кто не хочет активно торговать, но все равно хочет прибыль.

Сколько нужно денег, чтобы начать зарабатывать на криптовалюте?

Многие проекты позволяют зайти с минимальной суммы — даже с 10–50 долларов. Естественно, доходность тоже будет почти незаметной. Например, на пресейле можно купить токены по низкой цене, а стейкинг не требует больших вложений. Главное — начать с той суммы, которую не жалко потерять, и не торопиться.

оплаченная статья