«Магазины мрут, как мухи». Торговцы бьют тревогу из-за гибели малых торговых точек

Бизнес
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
«Магазины мрут, как мухи». Торговцы бьют тревогу из-за гибели малых торговых точек
ФОТО: LETA

«Малые магазины мрут, как мухи» — настолько резкой является оценка происходящего от Латвийской ассоциации торговцев, которая обвиняет в этом введённые ограничения, в том числе сокращение времени продажи алкоголя и требование государства указывать страну происхождения продуктов на ценниках. Хотя точных данных о попавших в трудное положение предприятиях пока нет, ассоциация обещает в течение месяца подготовить статистику и обратиться к правительству с конкретными требованиями, сообщают Новости ТВ3.

По оценке ассоциации, ситуация в сфере розничной торговли продуктами становится всё более тревожной. Различные государственные ограничения — в том числе недавнее изменение времени продажи алкоголя — негативно влияют на способность небольших магазинов выживать. Причина в том, что именно алкоголь обеспечивает наибольшую наценку, позволяя продавать остальную еду по более доступной цене.

«В момент, когда вводятся дополнительные ограничения, нужно думать о том, как выживать дальше. И тогда возникает давление — либо закрывать магазин, а мы видим, что магазины мрут как мухи, либо поднимать цены. Но цены мы не можем повышать, потому что покупательная способность у людей такая, какая есть», - говорит президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.

При этом точной статистики у ассоциации пока нет.

«Сейчас данных нет. Но мы видим, что это происходит. Мы договорились с Союзом самоуправлений, который поможет нам понять, какова реальная ситуация. Торговые сети знают, но боятся говорить об этом открыто», - уверен Данусевич.

Однако отдельные представители отрасли признают: лёд тронулся.

«В сети "LATS" произошли банкротства. Крупное предприятие с 30 магазинами борется за выживание. Запущен процесс правовой защиты. Посмотрим, как будет. Они не хотят закрываться — их вынуждают», - утверждает председатель правления Латвийского торгового союза Раймонд Окманис.

При этом сельские магазины играют важную стратегическую роль. Совместно с Латвийским союзом самоуправлений проводится анализ ситуации в отрасли, и уже в ближайшее время торговцы намерены обратиться к правительству с конкретными требованиями. Их недовольство вызывает то, что одинаковые правила применяются как к крупным, так и к малым торговцам.

«Эти магазины важно сохранить — они имеют стратегическое значение. Политическая ситуация такая, какая она есть. Но нужно думать о доступности продуктов питания в сельской местности. Здесь необходима государственная защита, чтобы обеспечить питание там», - говорит Окманис.

Тем временем экономист Питерис Страутиньш в комментарии Новостям ТВ3 указал, что перед принятием различных ограничений государству следовало бы провести более глубокий анализ — чего, возможно, в этом случае и не произошло.

«Сейчас не самые лёгкие времена для розничной торговли. Ограничения на продажу алкоголя — это скорее сигнал моральности, демонстрация благородства без особой добавленной ценности и чёткой цели. Есть и другие способы борьбы. Например, меры, которые принесли бы пользу и государственному бюджету, а не только усложняли бы жизнь торговцам и покупателям», - уверен Страутиньш.

На экономическую ситуацию торговцев также сильно влияет и численность населения. Есть магазины, работающие в крупных городах, а есть те, что находятся в посёлках, где наблюдается резкое сокращение населения — а значит, и совершенно иная реальность.

#торговля #магазины
Оставить комментарий

(3)
  • Д
    Дед
    19-го сентября

    Абсолютно нормальная ситуация с таким подходом государства к бизнесу и налоговой системе в Латвии. В Латвии запретительные налоги для бизнеса. Заниматься бизнесом здесь противопоказано. Выживать будут те, кто достаточно большой, чтобы вывести из Латвии всю бухгалтерию, оставив здесь здесь только работу и место. Кстати, так и происходит. В Латвии нет крупных предприятий, оставлены только хвосты, которые налогов не приносят.

    8
    1
  • L
    Lauris
    19-го сентября

    Это не продуманный бизнес, если магазин не может выжить без алкоголя ! А то, что народ, подростки спиваюются это ничего? Нужно вообще по выходным не продавать плкоголь!

    10
    21
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    Lauris
    19-го сентября

    Если человек алкаш, то он найдёт способ где достать алкоголь и сопьется в любом случае, и время продажи ему не помешает. Почитай про сухой закон в США, в СССР, все просто уйдет в теневую экономику.

    21
    1
Читать все комментарии

