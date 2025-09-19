«Магазины мрут, как мухи». Торговцы бьют тревогу из-за гибели малых торговых точек

«Малые магазины мрут, как мухи» — настолько резкой является оценка происходящего от Латвийской ассоциации торговцев, которая обвиняет в этом введённые ограничения, в том числе сокращение времени продажи алкоголя и требование государства указывать страну происхождения продуктов на ценниках. Хотя точных данных о попавших в трудное положение предприятиях пока нет, ассоциация обещает в течение месяца подготовить статистику и обратиться к правительству с конкретными требованиями, сообщают Новости ТВ3 .

По оценке ассоциации, ситуация в сфере розничной торговли продуктами становится всё более тревожной. Различные государственные ограничения — в том числе недавнее изменение времени продажи алкоголя — негативно влияют на способность небольших магазинов выживать. Причина в том, что именно алкоголь обеспечивает наибольшую наценку, позволяя продавать остальную еду по более доступной цене.

«В момент, когда вводятся дополнительные ограничения, нужно думать о том, как выживать дальше. И тогда возникает давление — либо закрывать магазин, а мы видим, что магазины мрут как мухи, либо поднимать цены. Но цены мы не можем повышать, потому что покупательная способность у людей такая, какая есть», - говорит президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.

При этом точной статистики у ассоциации пока нет.

«Сейчас данных нет. Но мы видим, что это происходит. Мы договорились с Союзом самоуправлений, который поможет нам понять, какова реальная ситуация. Торговые сети знают, но боятся говорить об этом открыто», - уверен Данусевич.

Однако отдельные представители отрасли признают: лёд тронулся.

«В сети "LATS" произошли банкротства. Крупное предприятие с 30 магазинами борется за выживание. Запущен процесс правовой защиты. Посмотрим, как будет. Они не хотят закрываться — их вынуждают», - утверждает председатель правления Латвийского торгового союза Раймонд Окманис.

При этом сельские магазины играют важную стратегическую роль. Совместно с Латвийским союзом самоуправлений проводится анализ ситуации в отрасли, и уже в ближайшее время торговцы намерены обратиться к правительству с конкретными требованиями. Их недовольство вызывает то, что одинаковые правила применяются как к крупным, так и к малым торговцам.

«Эти магазины важно сохранить — они имеют стратегическое значение. Политическая ситуация такая, какая она есть. Но нужно думать о доступности продуктов питания в сельской местности. Здесь необходима государственная защита, чтобы обеспечить питание там», - говорит Окманис.

Тем временем экономист Питерис Страутиньш в комментарии Новостям ТВ3 указал, что перед принятием различных ограничений государству следовало бы провести более глубокий анализ — чего, возможно, в этом случае и не произошло.

«Сейчас не самые лёгкие времена для розничной торговли. Ограничения на продажу алкоголя — это скорее сигнал моральности, демонстрация благородства без особой добавленной ценности и чёткой цели. Есть и другие способы борьбы. Например, меры, которые принесли бы пользу и государственному бюджету, а не только усложняли бы жизнь торговцам и покупателям», - уверен Страутиньш.

На экономическую ситуацию торговцев также сильно влияет и численность населения. Есть магазины, работающие в крупных городах, а есть те, что находятся в посёлках, где наблюдается резкое сокращение населения — а значит, и совершенно иная реальность.