Из алкоголя, сигарет и азартных игр власти попробуют выжать еще больше денег

В следующем году планируется повышение акцизного налога на алкоголь и табачные изделия, а также налога на азартные игры, говорится в информационном отчёте Министерства финансов, поданном в правительство: «О приоритетных мерах, включаемых в проект государственного бюджета на 2026, 2027 и 2028 годы», сообщает LETA.

С целью обеспечения дополнительных поступлений в госбюджет с 1 января 2026 года предлагается повысить налоговую ставку на азартные игры:

за каждый игровой автомат с 6204 до 7440 евро в год;

за каждый стол для рулетки, карточных или костяных игр — с 33 696 до 40 440 евро в год.

Налог на азартные игры по играм удачи по телефону, а также по тотализаторам и ставкам предлагается повысить с 15% до 18% от доходов от организации таких игр, налог на бинго — с 10% до 12%, а на интерактивные азартные игры — с 12% до 15%.

По расчётам Минфина, эти изменения принесут дополнительно 9,2 млн евро, из которых 9,025 млн поступят в государственный бюджет, а 175 тыс. евро — в бюджеты самоуправлений.

Также в следующем году за счёт более быстрого повышения акцизов на табачные изделия планируется получить дополнительно 6,244 млн евро.

Предлагается ускоренное увеличение акцизов сверх уже запланированного роста: в 2026 и 2027 годах — дополнительно на 5% (за исключением сигар, сигарилл и электронных жидкостей), а в 2028 году — продолжить повышение средней ставки примерно на 15%.

За счёт повышения акцизного налога на алкогольные напитки в следующем году в бюджет планируется привлечь дополнительно 1,278 млн евро.

Согласно отчёту Минфина, ставка акцизного налога на крепкие алкогольные напитки из категории «прочие алкогольные напитки» планируется повысить более резко — на 15 евро с 1 марта 2026 года (за 100 литров абсолютного алкоголя), а с 1 марта 2028 года — в среднем на 10% для всех алкогольных напитков, включая пиво.

Как уже сообщалось, на приоритетные направления в проекте государственного бюджета следующего года — безопасность, поддержка семей с детьми и образование — запланировано дополнительное финансирование в объёме 565,5 млн евро.

Из этой суммы:

320,3 млн евро предусмотрены на безопасность,

45 млн евро — на образование,

94,8 млн евро — на поддержку семей с детьми,

ещё 105,4 млн евро — на другие меры.

Как информирует Минфин, большая часть дополнительного финансирования будет обеспечена за счёт сокращения расходов государственного бюджета.

Для привлечения дополнительного финансирования приоритетным мерам были не только пересмотрены и сокращены расходы госбюджета, но и найдены возможности увеличить его доходы.

Ключевые меры включают дивиденды госпредприятий, повышение ставок налога на азартные игры с 2026 года, ускоренное повышение акцизов на алкоголь и табак. Также планируются изменения в налоге на прибыль предприятий с целью сбалансировать налоговую нагрузку для инвесторов, упростить доступ компаний к альтернативным источникам финансирования и снизить его стоимость.

Ожидается, что эти меры принесут:

65,3 млн евро дополнительных поступлений в 2026 году,

108,9 млн — в 2027 году,

136,8 млн — в 2028 году.

Уже сегодня вопросы проекта госбюджета на 2026 год планируется обсудить на заседании Национального совета трёхстороннего сотрудничества. Утверждение бюджета в Кабинете министров намечено на 14 октября, а в Сейм пакет законопроектов о бюджете на 2026 год предполагается подать 15 октября.