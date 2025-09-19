В России резко вырос спрос на авиабилеты в Китай на фоне пробного введения для граждан РФ безвизового въезда в эту страну. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на представителей нескольких сервисов по бронированию билетов и путешествий.

В частности, по данным сервиса «Яндекс Путешествия», с момента объявления о безвизовом режиме число купленных авиабилетов увеличилось в 1,9 раза. А эксперты сервиса путешествий «Туту» подсчитали, что продажи авиабилетов в Китай на даты с 15 сентября по 31 декабря 2025 года выросли по сравнению с 2024 годом на 34%.

В «Авиасейлс» отметили, что по сравнению со средними значениями сентября число поисков билетов из России увеличилось на 350%.

«Сейчас авиасообщение между Россией и Китаем насчитывает порядка 150 рейсов в неделю из различных городов, выполняемых разными авиакомпаниями», — отметил один из руководителей комитета по въездному туризму Российского союза туриндустрии Александр Мусихин.

Эксперт добавил, что окончательная динамика туристического потока будет зависеть от развития полетных программ и ценовой политики перевозчиков.

Пробный безвизовый режим для граждан России власти Китая ввели с 15 сентября. Он будет действовать в течение одного года - по 14 сентября 2026-го. Россияне смогут въезжать в страну по обычным паспортам в туристических и деловых целях, а также для того, чтобы навестить родственников и друзей. Граждане РФ могут находиться на территории КНР без виз 30 дней.