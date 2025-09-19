У туристической отрасли - неплохой год, но Латвия уступает Литве и Эстонии

В Латвии и всей Балтии центральным месяцем туристического сезона является июль, и именно по июльским данным можно судить о ситуации в этой отрасли, пишет Diena.

В июле этого года в местах размещения туристов ночевали 405,6 тыс. иностранных и местных гостей, что на 1,2% больше, чем за тот же месяц прошлого года, сообщает Центральное статистическое управление.

Средняя загруженность номеров в местах размещения туристов составила 60,9% (на 0,2 процентного пункта меньше по сравнению с июлем 2024 года), в том числе в Риге - 69,2% (на 1,1 процентного пункта меньше). Среди гостей, ночевавших в местах размещения туристов в июле, 58% или 235,1 тыс. были иностранцами, что на 0,9% меньше, чем в июле 2024 года.

Больше всего иностранных гостей было из Литвы - 42,7 тыс. Также Латвию посетило 28,2 тыс. туристов из Германии, 27,2 тыс. - из Финляндии, 26,4 тыс. - из Эстонии и 11,6 тыс. - из Польши, при этом число польских туристов выросло на 17,3%.

Более половины, или 55,7% иностранных гостей, останавливались в Риге. В Юрмале останавливались 11,9% иностранных туристов, в Лиепае - 4%. Средняя продолжительность пребывания иностранных гостей составила 1,9 ночи.

Представители туристической отрасли, оценивая июльскую статистику, отмечают разные аспекты. Председатель правления Латвийской ассоциации турагентов и туроператоров Эрикс Лингеберзиньш высказал мнение, что часть иностранных туристов, вероятно, остается за пределами официальной статистики.

"Это могут быть краткосрочные арендные квартиры и другие места размещения, и фактическое число останавливающихся там туристов не отражается в данных статистики. Такая ситуация, если она действительно имеет место, может свидетельствовать о двух вещах. Во-первых, часть приезжающих в Латвию туристов не является таким клиентским сегментом, который мы хотели бы видеть. Во-вторых, в случае Риги - это неоплаченная туристическая пошлина, которая не пополняет маркетинговый бюджет города и не позволяет добиться прорыва", - подчеркивает Лингеберзиньш.

В свою очередь президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калниньш отмечает, что Латвии не хватает целенаправленного маркетинга для привлечения иностранных туристов. "Пока Литва и Эстония агрессивно инвестируют в туристический маркетинг, создают новые транспортные связи и привлекают международные мероприятия, Латвия стагнирует и теряет конкурентоспособность", - говорит Калниньш.