Рост рекламы в РФ измеряется двухзначными цифрами

Бизнес
Дата публикации: 20.09.2025
BB.LV
Несмотря ни на что, москвичи хотят красиво жить.

Несмотря ни на что, москвичи хотят красиво жить.

Одним из самых заметных трендов в будущем году останется рост отрыва самых крупных рекламодателей.

Рекламный рынок России по итогам 2025 года может вырасти на 35% благодаря e-com и ретейл-медиа, а также на фоне роста сегмента наружной рекламы, сообщила Forbes группа Okkam. При этом в 2026 году аналитики ожидают стагнации из-за возможной рецессии — рост может замедлиться до 28%. Одним из самых заметных трендов в будущем году останется рост отрыва самых крупных рекламодателей от остального рынка.

Ожидается, что классические медиа прибавят 14%, e-com и ретейл-медиа — 73%, наружная реклама — 43%. Инвестиции в интернет-рекламу (digital) покажут рост в 11%, хотя более ранний прогноз предполагал рост сегмента на 17–21%. Расходы брендов на продвижение по итогам года могут достигнуть 1,9 трлн рублей.

В Okkam пояснили, что предыдущий прогноз, составленный в марте, включал в себя базовый сценарий с ростом рынка на 38% и негативный с ростом на 18%. Главный операционный директор группы Дарья Куркина пояснила на ежегодной конференции группы, что год закончится между этими показателями, достигнуть верхней границы базового сценария помешает замедление digital-рекламы.

Главным драйвером рынка остается самый крупный сегмент — e-com и ретейл-медиа, прогноз по нему остался на уровне 73%. В группе считают, что 2025 год станет переходным периодом, когда e-com и ретейл-медиа обгонят классический digital и составят почти 50% от затрат всего рекламного рынка. ТВ-реклама по итогам года может показать рост на 12% за счет вложений топ-рекламодателей, прогноз по рекламе на радио скорректирован в сторону снижения на 5%, размещение в прессе может показать нулевой прирост.

#реклама
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
