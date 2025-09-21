Baltijas balss logotype
Фармацевтическую отрасль Евросоюза лихорадит 0 477

Бизнес
Дата публикации: 21.09.2025
BB.LV
Самые нужные медикаменты порой исчезают с рынка.

В дефиците были 34 препарата, из которых 16 входят в список необходимых лекарственных средств.

Нехватка лекарственных средств в странах ЕС становится все более острой и в прошлом году достигла рекордного уровня: такие данные приводятся в отчёте Счётной палаты.

Проблема, согласно этому документу, усугубляется отсутствием общеевропейской контрольной структуры в этой области и сильными различиями законов отдельных стран.

В период с 2022 по 2024 гг. Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) сообщали о 136 случаях критической нехватки лекарств. По данным на март этого года, в дефиците были 34 препарата, из которых 16 входят в список необходимых лекарственных средств Европейской комиссии.

В этот список медикаменты попадают из-за проблем с производством, резкого роста спроса или решения производителя снять его с продажи — любого фактора, который ограничивает поставки временно или постоянно.

Одной из главных проблем Счётная палата считает фрагментированность данных о доступности лекарственных средств и их запасах. Разные страны устанавливают разные правила.

Например, в Нидерландах производитель лекарств обязан сообщить минздраву о нехватке запасов минимум за два месяца до того, как ожидаемый срок поставок превысит две недели.

А в соседней Бельгии производитель может ждать до того момента, когда запасы будут фактически исчерпаны.

При этом, очевидно, производитель уведомляет об этом лишь контролирующие органы своей страны, а уже они, позже, передают эту информацию общеевропейским органам. На практике эта отчётность может запаздывать или вовсе потеряться. Некоторые страны, по данным аудиторов, вообще не предоставляют Брюсселю такую информацию.

В отчёте указано, что о проблеме известно уже много лет, ЕС предпринял несколько серьёзных шагов, приняв законы о критически важных лекарственных средствах — но ситуация не улучшается.

Аудиторы отметили, что в этих законах отсутствуют механизмы принуждения — например санкции — которые позволили бы Еврокомиссии или EMA обеспечить соблюдение обязательств по отчётности.

#фармацевтика
Видео