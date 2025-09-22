"У нас уже экономический кризис", - консатировали в Раде.

Финансовые консультанты подсчитали, какой доход позволит двум взрослым украинцам жить комфортно в 2025 году. По его оценке, семья из двух человек нуждается примерно в 70-80 тысячах гривен в месяц (1400-1600 евро), а семья с ребенком — 90-110 тысячах (1800-2000 евро).

Государственный долг Украины, тем временем, достиг 254,2 миллиардов долларов, что составляет более 101% от ВВП страны. Об этом в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

«У нас уже экономический кризис, у нас долги такие, что просто в голове не укладывается... Это сумасшедшие цифры, которые превышают 101% ВВП», – заявила Скороход.

Скороход также прокомментировала слова Владимира Зеленского о потребности Киева в 120 миллиардов долларов в 2026 году, половину из которых, по его словам, должен обеспечить украинский бюджет. Депутат выразила сомнения по поводу источников этих средств, указав, что у Украины уже дефицитный бюджет на 2,4 триллионов гривен (58,2 миллиардов долларов).

По словам Скороход, дальнейшее привлечение кредитов только увеличит долговую нагрузку страны, которую будут выплачивать будущие поколения. Она считает, что Зеленский должен сосредоточиться на завершении боевых действий, а не на поиске новых займов.

Власти в Киеве признают, что самостоятельно могут покрывать лишь военные расходы, а остальные статьи бюджета финансируются за счет зарубежной помощи, причем в основном в виде кредитов. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров подчеркивал, что без западного кредитования Украина не сможет существовать как государство.

Ранее государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7,69 триллионов гривен или 184,84 миллиардов долларов.

Украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что стране необходимо 45 миллиардов долларов внешнего финансирования.