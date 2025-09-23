На дворе середина сентября, но где латвийские яблоки? Таким вопросом задался пользователь соцсети X (бывший Twitter), указав, что на прилавках сейчас преобладают яблоки из Польши и Италии, а не местная продукция, пишет LA.LV .

Мужчина опубликовал видео из магазина с комментарием: "В Rimi нельзя купить яблоки, выращенные в Латвии. Середина сентября. Наверное, у нас они не растут. В Польше растут. В Италии растут. В Латвии — нет."

Как другие пользователи, так и представители Rimi пояснили: урожай яблок в Латвии в этом году действительно крайне слабый. Своё сделали капризные погодные условия.

Инесе Петерсоне, руководитель департамента категорий Rimi Latvia, объяснила:

"Учитывая сложные погодные условия этого года, урожай яблок в Латвии относительно небольшой, а также наблюдаются проблемы с качеством доступной продукции. В данный момент местные садоводы и поставщики занимаются сбором и сортировкой урожая, чтобы оценить, какие объёмы они смогут предложить для магазинов. По прогнозам поставщиков, поставки латвийских яблок могут начаться уже в конце сентября или в начале октября".

Что касается импортных яблок, Петерсоне поясняет:

"В Польше, Италии и других странах яблоки выращиваются в больших объёмах, что обеспечивает стабильный урожай. Поэтому, если у одного производителя неурожай, его можно компенсировать другими. Кроме того, сезон латвийских яблок сравнительно короткий, в то время как импортные яблоки доступны круглый год благодаря хранению".

Иностранные поставщики привлекаются, например, если у местных производителей сезон завершён или нет нужных объёмов для поставки. Кроме того, ассортимент фруктов и овощей варьируется в зависимости от сезонности, доступности продукции и интереса покупателей.

"Мы продаём латвийские яблоки до тех пор, пока у местных поставщиков есть продукция, которую можно предложить," — пояснила Петерсоне.

Тем временем пользователи соцсетей поделились своими наблюдениями и опытом:

@christiansvsl: "В этом году плохой урожай яблок — много влаги, дождей, да и хозяйств, выращивающих яблоки, в Латвии немного".

@MrFeldmanis: "Урожай яблок действительно очень плохой. Тёплое и влажное лето сделало своё дело. Яблоки гниют прямо на деревьях, быстро портятся, грибок, да и другие проблемы".

@krastina_elina: "Сходите на рынок — местные яблоки у продавцов встречаются редко. У нас в семье — два гектара яблоневого сада, но в этом году вообще нет урожая. У соседа, который занимается этим серьёзно — то же самое: сад пуст".

@valdislabais: "Господин, видимо, не знает реальной ситуации. В этом году яблок действительно почти нет. По крайней мере, в Видземе так у многих".

@RustCohleCircle: "Это не только Rimi и не только яблоки. Латвийская продукция редко бывает на полках супермаркетов. Летом в Maxima — укроп и зелёный лук из Узбекистана. Укроп из Узбекистана! Это каждый раз удивляет. В Финляндии, например, местная продукция всегда на первых полках".

Таким образом, нехватка латвийских яблок — это не заговор или чья-то халатность, а реальность сложного сезона, который оставил и садоводов, и покупателей с пустыми корзинами.