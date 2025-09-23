СГД накрыла схему «чёрных» зарплат в строительной компании

Бизнес
Дата публикации: 23.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: СГД накрыла схему «чёрных» зарплат в строительной компании

Управление Налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) начало уголовный процесс по факту выплаты зарплат «в конвертах» в компании, занимающейся установкой, обслуживанием и ремонтом вентиляционного и кондиционирующего оборудования, сообщили в СГД, пишет ЛЕТА.

В ходе оперативных мероприятий выплаты зарплат «в конвертах» были пресечены непосредственно в момент их выдачи. Общая сумма неуплаченного подоходного налога с населения и обязательных взносов государственного социального страхования будет уточнена в ходе следствия.

Предварительное расследование установило, что с января 2023 года по август 2025 года компания не отразила в бухгалтерском учёте в полном объёме заработную плату примерно 40 работникам и не уплатила налоги с неучтённых сумм.

В рамках начатого уголовного процесса в августе 2025 года СГД провела шесть обысков — в помещениях вовлечённой в процесс компании, автомобилях и местах жительства. В ходе обысков была обнаружена и изъята наличность в размере 41 870 евро, которая, возможно, предназначалась для очередной выплаты зарплат «в конвертах».

Часть наличных была разложена «стопками» по купюрам номиналом 500 евро, с пометками, содержащими имена и фамилии сотрудников компании, уточняют в СГД. Также были изъяты и другие предметы, имеющие значение для уголовного процесса, которые будут анализироваться в ходе дальнейшего расследования.

Уголовный процесс начат по признакам преступления, предусмотренного статьёй 217.1 Уголовного закона. За совершение такого преступления предусмотрено наказание — лишение свободы на срок до двух лет, краткосрочное лишение свободы, общественные работы или денежный штраф, а также лишение права заниматься определённым или любым видом коммерческой деятельности либо занимать определённую должность сроком до трёх лет.

В рамках уголовного процесса троим лицам предоставлены права на защиту.

В интересах следствия более подробная информация в настоящее время не разглашается, сообщает СГД.

В соответствии со статьёй 19 Уголовно-процессуального закона, ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет установлена в порядке, предусмотренном законом.

Всего за восемь месяцев этого года начато 46 уголовных процессов и восемь уголовных дел переданы для начала уголовного преследования по нарушениям в сфере налогообложения рабочей силы, информирует СГД.

#зарплата #СГД
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
