Такие данные за 2024 год опубликовала Diena. Пшеница является самой значимой зерновой культурой Латвии. В 2024 году 42% всей общей площади латвийских посевов составляли посевы пшеницы.

С 2020 года Латвия ежегодно получает от экспорта пшеницы (не считая твердой пшеницы и семян пшеницы) доход в объеме более полумиллиарда евро, и Латвия стала важным поставщиком пшеницы на мировой рынок.

В 2024 году по доходам от экспорта пшеницы Латвия с 569 миллионами евро (1,4% мирового экспортного рынка) оказалась на 15-м месте в мире, Литва с 813 миллионами евро (2,04% мирового рынка) оказалась на 13-м месте в мире, а Эстония со 123 миллионами евро (0,31% мирового экспортного рынка) оказалась на 24-м месте в мире.

Крупнейшими мировыми экспортерами пшеницы в 2024 году стали Канада (13,8% мирового экспортного рынка), США (13,3% мирового экспортного рынка) и Австралия (12,9% мирового экспортного рынка).

Добавим, что издание в своём рейтинге не упоминает ни Украину, ни Россию, которая является крупнейшим экспортером пшеницы в мире, начиная с сезона 1016/2017.