Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 1 541

Бизнес
Дата публикации: 29.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний

Сектор парфюмерии демонстрирует признаки усталости после нескольких лет опережающего роста, что побудило аналитиков BofA Securities понизить рейтинги Puig и Interparfums.

Puig (каталанское произношение Пуч) — это многонациональная барселонская компания, работающая в области моды и духов. Компания представляет косметику и парфюмерию всемирно известных торговых марок Nina Ricci, Paco Rabanne, PAYOT, Comme des Garcons, Prada, Carolina Herrera, Antonio Banderas и др.

Interparfums — это международная компания-производитель парфюмерии класса «люкс», имеющая две штаб-квартиры: в Париже (Interparfums S.A.) и Нью-Йорке (Interparfums, Inc.). Компания владеет собственными брендами, такими как Rochas и Lanvin, а также производит продукцию по лицензионным соглашениям с другими престижными брендами, например, Abercrombie & Fitch, Guess и Oscar de la Renta.

Аналитики понизили рейтинг Puig до "нейтрального" с "покупать", и снизили рейтинг Interparfums до "хуже рынка" с "нейтрального". Эти изменения последовали за признаками замедления роста, сокращением запасов у ритейлеров, ослаблением экспорта и сокращением потока новых продуктов.

Франция, крупнейший в мире экспортер парфюмерной продукции, сообщила о снижении экспорта парфюмерии на 3% в годовом исчислении в третьем квартале на текущий момент, после падения на 2% во втором квартале.

Европейский рынок находится под особым напряжением. "Я думаю, что немного больше риска существует в континентальной Европе и особенно в Северной Европе. Подумайте о Франции, Германии, Великобритании. Там наблюдается быстрое замедление потребления. Я думаю, что уверенность потребителей также очень сдержанная", — сказал президент и генеральный директор Estée Lauder Стефан де Ла Фавери на конференции Barclays Global.

#биржа #духи
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
