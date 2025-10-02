Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири раскритиковал ЕС за неспособность защитить европейские аэропорты и заявил, что дроны, которые нарушают работу авиации, следует сбивать. Об этом он сказал в интервью Politico.

"Почему мы не сбиваем эти дроны?" – спросил О'Лири.

"Наша работа была нарушена три недели назад, когда дроны пролетали над Польшей, а польские аэропорты были закрыты на четыре часа. На прошлой неделе датские аэропорты были закрыты примерно на два часа. Это имеет разрушительный характер, и мы призываем к действиям", – сказал он.

О'Лири также считает, что предложенная в ЕС "стена дронов" не является решением. Руководитель авиакомпании выразил скептицизм относительно планов лидеров ЕС и доверия к ним.

"Я не верю европейским лидерам, которые сидят, пьют чай и едят печенье. Если вы не можете защитить даже полеты над Францией, какие у нас есть шансы, что они защитят нас от России?" – добавил он, имея в виду отмену рейсов над Францией во время забастовок авиадиспетчеров в стране.

По словам О'Лири, он также не доверяет президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. "Она ни на что не способна, и ей следует уйти в отставку", – сказал он.