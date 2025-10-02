Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Глава Ryanair раскритиковал лидеров ЕС, которые «сидят, пьют чай и едят печенье» 0 198

Бизнес
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Глава Ryanair раскритиковал лидеров ЕС, которые «сидят, пьют чай и едят печенье»

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири раскритиковал ЕС за неспособность защитить европейские аэропорты и заявил, что дроны, которые нарушают работу авиации, следует сбивать. Об этом он сказал в интервью Politico.

"Почему мы не сбиваем эти дроны?" – спросил О'Лири.

"Наша работа была нарушена три недели назад, когда дроны пролетали над Польшей, а польские аэропорты были закрыты на четыре часа. На прошлой неделе датские аэропорты были закрыты примерно на два часа. Это имеет разрушительный характер, и мы призываем к действиям", – сказал он.

О'Лири также считает, что предложенная в ЕС "стена дронов" не является решением. Руководитель авиакомпании выразил скептицизм относительно планов лидеров ЕС и доверия к ним.

"Я не верю европейским лидерам, которые сидят, пьют чай и едят печенье. Если вы не можете защитить даже полеты над Францией, какие у нас есть шансы, что они защитят нас от России?" – добавил он, имея в виду отмену рейсов над Францией во время забастовок авиадиспетчеров в стране.

По словам О'Лири, он также не доверяет президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. "Она ни на что не способна, и ей следует уйти в отставку", – сказал он.

Читайте нас также:
#ryanair
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Появилась концепция Национального футбольного стадиона Латвии
Изображение к статье: Появилась концепция Национального футбольного стадиона Латвии Эксклюзив!
Ride Mobility продолжил прокат мопедов, несмотря на запрет ЦЗПП
Изображение к статье: Ride Mobility продолжил прокат мопедов, несмотря на запрет ЦЗПП
Почта Латвии возобновила доставку всех видов писем в США
Изображение к статье: Почта Латвии возобновила доставку всех видов писем в США
Маленькие магазины в Видземе не чувствуют последствий ограничений на алкоголь
Изображение к статье: Маленькие магазины в Видземе не чувствуют последствий ограничений на алкоголь
Изображение к статье: Производитель молочной продукции «Grasbergs» прекратил производство
Производитель молочной продукции «Grasbergs» прекратил производство 1 71
Изображение к статье: Будет ли зарплата расти дальше и что изменит директива ЕС
Будет ли зарплата расти дальше и что изменит директива ЕС 1 73
Изображение к статье: Ryanair несется впереди всех инноваций. Иконка видео
Ирландский лоукостер экономит бумагу, но может вызвать хаос при посадке 65
Изображение к статье: Обанкротился владелец брендов Ivo Nikkolo, Monton и Baltman
Обанкротился владелец брендов Ivo Nikkolo, Monton и Baltman 102

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Понимаешь, насколько маленькая наша Земля. Иконка видео
Техно
Научный шок: горы и кратеры на планетах Солнечной системы превышают 20 км 5
Изображение к статье: Ученые нашли новое полезное свойство облепихи
Дом и сад
Ученые нашли новое полезное свойство облепихи 5
Изображение к статье: В США допустили военное вторжение в Венесуэлу
В мире
В США допустили военное вторжение в Венесуэлу 8
Изображение к статье: Хронический недосып в 4 раза увеличивает риск высокого давления
Люблю!
Хронический недосып в 4 раза увеличивает риск высокого давления 6
Изображение к статье: Появилась концепция Национального футбольного стадиона Латвии Эксклюзив!
Бизнес
Появилась концепция Национального футбольного стадиона Латвии 5
Изображение к статье: Уборка за 600 секунд: как успеть всё за 10 минут
Люблю!
Уборка за 600 секунд: как успеть всё за 10 минут 9
Изображение к статье: Понимаешь, насколько маленькая наша Земля. Иконка видео
Техно
Научный шок: горы и кратеры на планетах Солнечной системы превышают 20 км 5
Изображение к статье: Ученые нашли новое полезное свойство облепихи
Дом и сад
Ученые нашли новое полезное свойство облепихи 5
Изображение к статье: В США допустили военное вторжение в Венесуэлу
В мире
В США допустили военное вторжение в Венесуэлу 8

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео